菲拆除浮动屏障 菲中船艇没有出现对峙

（马尼拉／河内综合电）菲律宾海岸警卫队星期一拆除中国海警设置的浮动屏障时，中菲双方船只没有出现对峙局面。

菲海岸警卫队发言人塔里拉星期二（9月26日）说，菲海岸警卫队员假扮成普通渔民，乘小船展开行动，割断了球形浮标屏障和移除挂锚。

塔里拉提到，菲船只进行清理工作时，来到靠近中国实际控制的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）的位置，中国海警船“作出有分寸的反应”。

他说，当时有四艘中国海警船在附近，他们没有出现过激反应。几个小时后，中国海警船还清理掉剩余的球形浮标屏障。

塔里拉强调，面对中国阻止菲渔民的举动，菲律宾不会退缩。

菲律宾海岸警卫队人员星期一（25日）潜入水中，割断固定浮动屏障的绳索。（法新社）

他说：“他们可能还会设置浮动屏障，可能还会做出跟踪和危险动作。”

中国则警告菲律宾不要挑衅滋事。

中国外交部发言人汪文斌星期二在例行记者会上，回应有关菲律宾拆除浮动屏障一事时说：“菲方所谓声明完全是自说自话。中方坚定维护黄岩岛的主权和海洋权益，我们奉劝菲方不要挑衅滋事。”

菲海岸警卫队和菲渔业及水产资源局上星期五（22日）发现中国海警船在斯卡伯勒浅滩附近设置约300米长的浮动屏障，阻止菲渔船进入鱼较多的浅水区。菲总统小马可斯后来下令拆除浮动屏障。

越南抗议中国安装船舶识别基站

另一方面，越南抗议中国在帕拉塞尔群岛（Paracel Islands，中国称西沙群岛）安装两个船舶自动识别基站，称这侵犯了越南的主权。

越南外交部发言人范秋姮在官网发声明说：“未经越南许可在帕拉塞尔群岛进行的所有活动，都是对越南主权的侵犯，是完全无效的。”

有媒体报道称，中国在帕拉塞尔群岛的北礁和浪花礁建造了船舶自动识别基站。帕拉塞尔群岛位于南中国海，中国和越南都声称拥有该群岛。