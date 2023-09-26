碳交易所启动 印尼要成为全球碳市场轴心

（雅加达综合电）印度尼西亚星期二启动全国首个碳信用交易所，希望为印尼的减碳努力提供资金，并最终成为全球碳信用交易的主要参与者。

印尼总统佐科星期二（9月26日）为碳交易所主持开盘仪式时说，碳市场将帮助印尼实现在2015年《巴黎协定》作出的减排承诺，为防止全球升温超过1.5摄氏度作出贡献。“需要具体步骤来解决这个问题，我们今天启动的碳交易所可以成为一个具体步骤。”

佐科指出，印尼在碳减排方面潜力巨大，碳市场可增长到3000万亿印尼盾（约2659亿新元）的规模，印尼可成为全球碳交易市场的主角。

他说：“我非常乐观地认为，只要所有利益相关方坚持不懈地共同采取具体措施，印尼就能成为全球碳市场的轴心。”

印尼碳市场由印尼证券交易所运营，由金融服务局监管。碳交易所星期二开盘时，进行了13个碳配额交易，相当于45万9914公吨的二氧化碳排放量，价格为每公吨6万9600印尼盾（约6.12新元），远低于欧盟的每公吨80美元（约109新元）以上。卖家是印尼国家石油公司（Pertamina）的地热能源子公司在北苏拉威西省的项目，买家包括中亚银行、万自立银行、Pertamina其他部门、矿业公司等。

拟立污染法规 向排放超标业者征收碳税

负责监督碳定价法规的海洋事务与投资统筹部长卢胡特在记者会上说，在初步阶段，碳交易是自愿的，但印尼政府正在制定国家污染法规，包括向排放超出顶限的业者征收碳税。

印尼金融服务局主席马亨德拉说，政府希望99家燃煤发电厂能参与碳市场交易，它们约占雅加达燃煤发电厂总数的86%。

印尼最大的几家煤电厂今年2月已开始试行碳配额交易。

印尼环境与林业部官员说，政府将制定其他四个领域的碳排放顶限，即林业、工业流程和产品使用、农业，以及废物管理。

印尼现阶段只对发电领域设定了排放顶限。随着更多经济领域实施排放顶限，就会有更多业者进入碳市场进行交易。

印尼可再生能源研究中心执行主任布塔布塔尔说：“现在只是开始，所以我们并不指望国内市场会立即产生浓厚的兴趣。不过我们希望，随着时间推进和更好的宣传，国内碳交易所将进一步发展壮大。”

印尼是世界上雨林面积第三大的群岛国家，也是世界上最大的温室气体排放国之一。印尼的目标是在2060年实现碳中和。