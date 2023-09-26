马国寻求撤销苏禄苏丹后裔索偿案裁决

（伦敦综合讯）马来西亚外交部长赞比里强调，马国不承认任何一方对沙巴州主权的声索，包括苏禄苏丹后裔提出的索赔案。马国也将寻求撤销西班牙仲裁庭此前判马国须赔偿149亿美元（约204亿新元）的裁决。

赞比里星期一（9月25日）在2023年伦敦国际仲裁研讨会上发表闭幕演讲时指出，马来西亚联邦1963年成立以来，联合国和国际社会已承认沙巴为马国领土的一部分。然而，马国要推翻其他国家仲裁庭针对苏禄苏丹后裔索偿的裁决，却面临前所未有的法律挑战。

赞比里：马国在保护主权领土上不妥协

赞比里说：“此案的法律诉讼将牺牲宝贵资源，这些资金原可用于推动马国的社会经济发展。但我在此重申，马国在保护主权和领土完整方面不会作出任何妥协。”

苏禄苏丹后裔索赔案始于2017年。八名自称是苏禄苏丹后人的菲律宾公民入禀西班牙仲裁庭，起诉马国政府违反苏禄苏丹与英国北婆罗洲渣打公司在1878年签署的土地租赁协议。仲裁员斯丹帕2021年宣判马国必须赔偿苏禄苏丹后裔。

赞比里说，仲裁程序从一开始就是错误的，因为马国的命运被轻易交给了欧洲仲裁员来决定。“如果国际仲裁程序中的缺陷和漏洞不赶紧解决，其他国家可能面临跟马国相同的命运。”

今年6月，法国上诉庭和荷兰海牙上诉庭分别批准了马国政府的申请，拒绝承认西班牙仲裁员斯丹帕的判决。

主管法律及体制改革的马国首相署部长阿莎丽娜在同一场研讨会上说，马国正寻求进一步撤销斯丹帕的判决。

她说，一旦撤销的申请获得批准，意味着苏禄苏丹后裔的索赔基础已不存在，所有的索偿要求必须终止。