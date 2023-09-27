改组内阁？马国首相安华：容我想想

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华何时改组内阁近期引起热议后，安华星期三遭媒体追问时只说“容我想想”。

马国媒体引述首相署消息，指安华可能在彭亨柏朗埃州选区补选后宣布新内阁阵容；也有消息指安华将在10月13日宣布新财政预算案前改组内阁。

安华星期三（9月27日）出席2023年华为资讯与通讯科技峰会闭幕仪式后，遭大批媒体追问此事。

安华用手指敲敲太阳穴说：“5G课题去问（通讯及数码部长）法米。（内阁改组）就容我想想。”

通讯及数码部长法米星期三较早时在另一场记者会受询时说，当天上午的内阁会议并未讨论内阁改组。

马国媒体引述首相署消息人士报道，安华可能在彭亨柏朗埃州选区补选10月7日投票后，才宣布新内阁阵容。到时除了填补沙拉胡丁逝世后留下的国内贸易及生活费部长空缺，也将委任一名州务大臣入阁。

消息人士说：“首相还在研究人选，可能在补选宣布，但这也须视首相需要多少时间决定人选。”至于是否撤换现有内阁部长，消息人士没有正面回应。

《星报》引述消息报道，政府内部普遍认为，安华将在10月13日提呈2024年财政预算案前完成内阁改组；有人更声称安华最早可能在本周宣布改组。

团结政府一名领袖暗示，有关内阁改组的正式宣布可能即将到来，最早可能在星期五（29日）公布。“这必须在提呈2024年财案前完成，以便首相兼财长能拨款给所有部门。”

报道称，安华对改组内阁一事非常谨慎。马国政坛流传两个版本的内阁改组。一种说法是安华将进行小改组，即委任新的贸生部长以取代逝世的沙拉胡丁。

另一种说法则指安华将进行大改组，包括撤换人力资源部长西华古玛，以及天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米。希盟内部消息称，部长对这次改组可能大洗牌而感到焦虑，因为这意味着任何人都可能受影响。