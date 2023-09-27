柬部长波烈国：贪污和诈骗等刻板印象伤害柬埔寨

贪污、人口走私、网络诈骗，这些外界贴上的标签对柬埔寨造成伤害。受委主管外国投资和治理改革事务的柬埔寨首相助理部长波烈国说，尽管当局已采取行动处理这些问题，但外界持续对柬埔寨抱持的刻板印象对柬埔寨造成伤害，也不公平。

柬埔寨首相助理部长波烈国（Preap Kol）日前到新加坡展开私人行程。他星期二（9月26日）出席一场商业活动时接受《联合早报》访问，谈到柬埔寨新政府如何致力于治理改革，以及处理近年来一系列使柬埔寨国际名声受累的难题。

波烈国说，当局已立法为投资者提供保障，也采取举措使投资者的各项申请步骤更简易。例如，政府设立线上平台处理政府交易，减少面对面的接触，降低出现贪污的可能。

他强调，虽然已经落实措施，但要改变外界的观感需要时间。他吁请投资者对行贿说不，“可以把钱花在法律费和税务上，但不要把钱花在贿赂上”。

波烈国今年5月由前首相洪森委任为首相助理部长，主管外国投资、国际关系和治理改革事务。他从政前曾担任国际反贪组织“透明国际”（Transparency International）柬埔寨执行主任长达八年，也曾在房地产行业任职。

波烈国在回应有关柬埔寨沦为区域诈骗团伙基地的问题时说：“那些道听途说的谣言和观感不一定是实际情况……柬埔寨因为这些论述、刻板印象和眼光而受到很大的伤害，有时还很痛苦，因为这不公平。”

柬埔寨去年因犯罪活动猖獗而引起国际关注。犯罪团伙以西哈努克港为据点，从事非法网络博彩生意和诈骗等活动，还涉嫌贩卖人口和绑架。新加坡早前破获的数十亿元洗钱案，10名被告有九人持柬埔寨护照，相信涉及当地的网络犯罪活动。近来，更有卖座电影把诈骗陷阱情节搬上大银幕，加深了外界对柬埔寨作为“不法活动大本营”的印象。

泰柬首相将讨论边境网络诈骗团伙问题

与柬埔寨相邻的泰国关注柬埔寨对诈骗团伙的管制。泰国首相社德他定星期四（28日）出访柬埔寨，在金边与柬埔寨首相洪马内举行会谈。泰国公共电视台报道，两人将讨论活跃于泰柬边境的网络诈骗团伙问题。

泰国副首相兼外交部长班比说，诈骗分子对泰国民众造成伤害，迫切须要抑制。比起没完没了地逐个应付诈骗团伙，泰国更希望抑制所有诈骗运作。

柬埔寨首相助理部长波烈国（右一）星期二在新民巷美景城出席汇德资本主办的活动，向有意到本区域资本市场上市的中小企业说明柬埔寨的最新情况。（曾坤顺摄）

波烈国星期二出席活动时，鼓励企业家前往柬埔寨投资，并现场答疑解惑。活动由汇德资本（PIF Capital）主办，向有意到柬埔寨等本区域资本市场上市的中小企业介绍商机。

机器人公司Rozitek总裁徐俊才（58岁）正考虑日后把业务拓展到柬埔寨。他听了波烈国的说明后，认为柬埔寨政府注意到投资者关注的不确定因素，也正采取措施打造亲投资的环境。

“诈骗行为只是经商环境的一部分……柬埔寨政府得让外界看到，他们正着手处理诈骗问题，同时也向大家说明，诈骗行为不是柬埔寨所发生的一切，这里还有很多商机。”