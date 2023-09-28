逃税37万余 越南女环保分子判监三年

（河内综合电）越南法院裁定一名环保分子逃税罪名成立判处入狱。这是越南两年来第五名因逃税被判入狱的环保分子。

胡志明市法院星期四（9月28日）裁定黄氏明红为她的环保运动组织CHANGE逃税67亿越南盾（约37万7000新元）的罪名成立，判处她三年监禁。

黄氏明红的丈夫黄永南告诉法新社，他对判决感到失望。

他说：“对明红的判决太重了，我认为对明红不公平。辩护律师已经尽了最大的努力，但他的论点没有得到充分的考虑。”

据越南媒体报道，黄氏明红早前已认罪，并与家人向国家赔偿了35亿越南盾，以换取法庭轻判。

黄氏明红在2012年至2022年间运营CHANGE，旨在动员越南人尤其是年轻人，对气候变化、非法野生动物贸易，以及污染等紧迫的环境问题采取行动。

推广环保努力获国际认可 获选福布斯50大最具影响力越南女性

黄氏明红的环保推广工作得到国际认可。她2018年参加了在纽约举行的奥巴马基金会学者项目，被《福布斯》选为2019年最具影响力的50名越南女性之一。

然而，越南四名环保分子和人权分子去年因逃税入狱后，她突然关闭了自己的组织。

她今年5月被拘捕时，联合国人权事务委员会与许多国际组织表达担忧，提醒这类针对民间团体的税务案件会制造寒蝉效应。

人权组织“88计划”（Project 88）联合理事长斯旺顿说：“这项定罪完全是一场骗局，所有人都不应上当受骗。这又是一起法律被用来迫害为拯救地球而奋斗的气候活动人士的例子。”