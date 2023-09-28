国稻：马国白米供应充足 暂无须动用库存

（吉隆坡综合讯）马来西亚最近出现大米短缺的情况，但国家稻米公司说，马国白米供应充足，暂时不必动用国家库存的大米应急。

国家稻米公司（BERNAS，简称国稻）星期四（9月28日）发文告指出，国稻今年1月至8月将63万公吨进口白米投入市场，比过去五年的每月平均销量高出38%。“这意味着白米供应绰绰有余，政府不必动用库存白米增加供应。”

文告说：“一些民众对市场上白米供应短缺感到担忧，但国稻保证白米供应充足。”

文告也说，马国国产白米和进口白米的价差，导致市场对国产白米的需求逐渐增加。

零售商吁政府提高国产白米顶价 以解决供应短缺

迈丁霸级市场董事经理阿米尔阿里迈丁星期三（27日）呼吁政府，将国产白米的管制价格从目前每10公斤26令吉（约7.6新元），提高至每10公斤34令吉，以解决供应短缺的问题。

他说，管制价格太低导致米厂不太愿意生产白米，以致出现短缺。与其死守顶价但没有白米供应，不如调高顶价让米厂愿意生产白米，就能恢复供需平衡。

他透露，迈丁霸市原本每天能获得1000包至2000包国产白米的供应，如今每天只有50包至100包。

国稻垄断白米进出口业务 合约2031年才期满

此外，国稻长期垄断马国白米进出口业务，却无法整治短缺情况，引起市场不满。农业及粮食安全部副部长陈泓缣告诉《星洲日报》，前首相慕尤丁政府2021年1月更新国稻的合约，合约要到2031年才期满，目前无法废除国稻垄断白米进出口的独家经营权。