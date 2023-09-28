东南亚各国央行 “伪紧缩”应对美元飙升

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更新 / 2023年9月29日 7:38 AM
发布 /
发布 / 2023年9月28日 10:04 PM
东南亚各国央行正在采取除了加息以外的其他措施来抵御美元的强势攀升，因为市场预计美联储将长期保持高利率水平。（路透社）
东南亚各国央行正在采取除了加息以外的其他措施来抵御美元的强势攀升，因为市场预计美联储将长期保持高利率水平。（路透社）

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（新加坡彭博电）随着美国联邦储备局利率长期走高的可能性越来越大，东南亚各国央行正在利用加息以外的工具，来保护本国货币免受美元飙升的冲击。

印度尼西亚正通过出售票据来严格控制流动性，马来西亚的银行间利率则已升至7月以来的最高点。这一转变虽然与此前东南亚利率见顶的预期相悖，但由于食品和能源相关的通货膨胀压力，以及美联储利率上升的风险，激发了市场的谨慎情绪。

美国银行驻新加坡的策略师古普塔（Abhay Gupta）预计，东南亚各国央行将继续采取收紧流动性和干预相结合的措施，以防止本国货币兑美元进一步贬值。

他说：“东南亚各国央行对‘伪紧缩’的包容度越来越高。”

随着印尼、菲律宾和马来西亚央行今年上半年暂停加息，东南亚国家和美国基准利率之间的利差继续扩大。马来西亚的基准利率现在比美联储基金利率上限低250个基点，创下历史性利差幅度，也比五年平均利率差距低2.3个标准差。印尼、菲律宾和泰国的同样指标分别低了2.2、1.8和1.7个标准差。

尽管利率以及基准国债收益率差距很大，但印尼央行迄今为止还没有暗示激进加息，反而开始发行所谓的SRBI票据，期限分别为六个月、九个月和12个月，以吸引外资流入并减少对基准利率的依赖。

古普塔指出，除了印尼，马来西亚和菲律宾等国家的央行也使用票据销售来紧缩流动性，并推高利率。

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