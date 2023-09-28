东南亚各国央行 “伪紧缩”应对美元飙升

（新加坡彭博电）随着美国联邦储备局利率长期走高的可能性越来越大，东南亚各国央行正在利用加息以外的工具，来保护本国货币免受美元飙升的冲击。

印度尼西亚正通过出售票据来严格控制流动性，马来西亚的银行间利率则已升至7月以来的最高点。这一转变虽然与此前东南亚利率见顶的预期相悖，但由于食品和能源相关的通货膨胀压力，以及美联储利率上升的风险，激发了市场的谨慎情绪。

美国银行驻新加坡的策略师古普塔（Abhay Gupta）预计，东南亚各国央行将继续采取收紧流动性和干预相结合的措施，以防止本国货币兑美元进一步贬值。

他说：“东南亚各国央行对‘伪紧缩’的包容度越来越高。”

随着印尼、菲律宾和马来西亚央行今年上半年暂停加息，东南亚国家和美国基准利率之间的利差继续扩大。马来西亚的基准利率现在比美联储基金利率上限低250个基点，创下历史性利差幅度，也比五年平均利率差距低2.3个标准差。印尼、菲律宾和泰国的同样指标分别低了2.2、1.8和1.7个标准差。

尽管利率以及基准国债收益率差距很大，但印尼央行迄今为止还没有暗示激进加息，反而开始发行所谓的SRBI票据，期限分别为六个月、九个月和12个月，以吸引外资流入并减少对基准利率的依赖。

古普塔指出，除了印尼，马来西亚和菲律宾等国家的央行也使用票据销售来紧缩流动性，并推高利率。