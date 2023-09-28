华为成马国第二个5G网络供应商 安华：让人民从东西方科技受益

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府选定中国电信巨擘华为，作为马国第二个5G网络的基础设施供应商。此举旨在让马国实现东西方科技平衡的目标。

首相安华星期三（9月27日）出席2023年华为资讯与通讯科技峰会闭幕仪式时指出，一些国家担心中国的科技保护和防卫措施，但马国政府批准两家5G网络供应商，可让马国民众不仅从西方科技受惠，也能从东方科技受益。

他说：“我们身为马来西亚人，我坚信当我们从西方获取益处时，也得从东方得到最好的。”

安华透露，政府经过多次讨论和辩论后，决定建设第二个5G网络。“这个决定可让华为更有效地参与其中。”

前首相慕尤丁的政府2021年7月宣布，瑞典电信巨头爱立信（Ericsson）成为马国5G网络的基础设施供应商。安华去年11月出任首相后，批评国盟政府的5G网络合约颁布程序不透明，下令重新审查。

通讯及数码部长法米今年5月3日宣布，马国的5G网络覆盖率达到八成后，政府将结束政联公司国家数码有限公司对5G网络的垄断地位，并挑选另一家公司建设第二个5G网络。

欧盟与美国曾警告：华为5G网络影响国安“或也影响外国投资”

《金融时报》早前报道，欧盟和美国驻马大使今年4月致函马国政府，指马国让华为竞标马国5G网络建设，将影响国家安全，并暗示“也可能影响外国投资”。

美国、澳大利亚及一些欧洲国家将华为列入黑名单，认为华为与中国政府有潜在关系，可能对国家安全带来风险。不过，华为指这些说法毫无根据。

法米回应时强调，马国是主权独立国家，政府完全可以为国家发展作出最佳决策，并确保国家政策不受其他因素干预。