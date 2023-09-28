彭博社：菲拆浮动屏障等于杜特尔特倾华外交终结

（马尼拉综合电）西方媒体称，菲律宾海岸警卫队人员潜入海底拆除中国浮动屏障的行动有重大象征意义。

《纽约时报》报道指，这显示菲律宾采取了至今为止最有力的措施，对抗中国在更近菲律宾群岛的海域所坚持的领土主张。

中国海警船9月22日在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）设浮动屏障，阻止菲渔民进入捕鱼。菲律宾总统小马可斯后来下令海岸警卫队拆除屏障。

海岸警卫队星期一（25日）拆除中国海警设置的浮动屏障后，菲律宾军方也密切留意中国在南中国海的后续动作，并誓言对任何试图设置更多浮动屏障的举动采取反制措施。

小马可斯去年6月上任以来已多次发出信号，要对中国采取更强硬的外交政策。不过到目前，菲律宾的做法主要在言辞上，同时深化与美国及其他国家的联盟关系，以及公布中国海警针对菲律宾船只的挑衅行为的视频。

北京的军事评论员宋忠平认为，菲律宾之所以有拆除屏障的胆量，“是因为美国继续鼓励菲律宾在南中国海与中国对抗”。

他说：“中国必须采取果断措施，制止菲律宾的挑衅行为。我们不能允许菲律宾无休止地挑衅，对中国国家主权和安全构成严重威胁。”

学者：菲若不拆除屏障会诱使中国再扩大边界 冲突风险更高

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院资深研究员许瑞麟预计，中国将加强在南中国海的存在，也许会派更多船只前往派格阿萨岛（中国称中业岛）和阿云津礁（中国称仁爱礁）等由菲律宾实际控制的岛礁，以阻止菲律宾渔民自由作业以及拦截海上执法船只。

新加坡国立大学中东研究所所长、外交部前常任秘书比拉哈里则认为，“中国政府的国内问题已经够多了，不会选择与美国对抗，让问题增多”；但如果菲律宾不拆除浮动屏障，“发生冲突的风险会更高，因为那会诱使中国进一步扩大边界”。

彭博社的报道称，拆除中国的浮动屏障，相当于为菲律宾前总统杜特尔特向中国倾斜的外交政策画上了句号。

菲拆屏障美国至今未评论

《南中国海：亚洲的权力斗争》一书作者海顿说：“这标志着一个明显的变化，现在的菲律宾不再采用杜特尔特那一套，即希望通过向中国示好来换取北京政府的保护。”

而南中国海紧张局势加剧，也意味着菲律宾在保护主权不受更强大对手侵犯方面越来越自信。

不过，尽管美国在多起中菲海上对峙事件上表明力挺菲律宾，但美国至今未对菲律宾拆除中国浮动屏障一事作出评论。

美军太平洋司令部联合情报中心前主任舒斯特认为，美国不可以对菲律宾“弃而不顾”。“如果我们置身事外，那我们的共同防御条约将失去可信度，甚至完全丧失信誉。”