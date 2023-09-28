泰国副警察总长涉非法网络赌博受查

（曼谷综合电）泰国警队爆出高级警官涉嫌非法网络赌博的丑闻，首相社德他宣布成立三人委员会展开调查。

泰国警方网络罪案调查署、反贪部门和首都警方特别行动组星期一（9月25日）早上展开“大扫除日”行动，搜查副警察总长素拉差德（Surachate Hakparn）与下属在曼谷及其他五个府的30栋房子。

社德他星期二（26日）在内阁召开会议前宣布，已成立调查委员会，每隔10天汇报调查进展，30天内完成调查，并直接向他提呈报告。

警方说，特别行动组星期一展开的突袭行动源于对一个名为“Betflix”的在线赌博网站和12个附属网站的调查，23名嫌疑人中，已有17人遭逮捕，当中包括八名警察。

素拉差德和他的下属被指参与这个在老挝境内的在线赌博网站，资金流通量约为10亿泰铢（约3730万新元）。

社德他：影响警察士气 也破坏公众对警方印象

刚在上个月就任首相的社德他告诉记者，“这是一个严重的问题……不仅影响警察的士气，也影响公众对警方的印象。”

长久以来，泰国警方一直受到腐败指控的困扰。

据悉，网络罪案调查署逮捕了素拉差德的一批下属。但素拉差德坚称，自己是警队内部政治斗争的牺牲品。

在警方突击搜查素拉差德的住所时，他在住家门外告诉记者：“我一点也不担心，因为我没有参与此事，我可以回答任何问题。”

素拉差德还说，他有信心自己的下属没有涉及任何犯罪行动。

据《曼谷邮报》报道，素拉差德对警察一早上门搜查感到意外，当时还穿着睡衣的他拒绝为警察开门。他事后告诉记者，警方发出的搜查令“不合规矩” ，并暗示警队闹内讧。

展开突击搜查任务的警员说，他们并不知道所搜查的房子主人是谁。

月底卸任 警察总长否认调查换将有关

素拉差德认为，警方对他的指控是试图破坏他的声誉，并称自己以前逮捕过许多腐败警察，这可能给一些人带来压力。他还称，知道是谁下的搜查令，但没有进一步说明。

即将在月底卸任的警察总长丹龙沙，否认调查素拉差德与警队一哥换人有关联。

素拉差德被查，正值泰国警方更换警察总长，素拉差德是其中一个有资格升级的副警察总长。社德他星期三（27日）已挑选另一名副警察总长多尔沙（Torsak Sukvimol）为警队一哥。

涉付钱“补贴”采访记者 七媒体机构设委员会调查

与此同时，素拉差德的案件星期三又牵扯出记者受贿疑云。泰国七家媒体机构随后宣布，将成立委员会调查此事。

素拉差德在接受电视台访问时声称，付钱给采访他的四名记者，每次采访给每名记者1万泰铢（约373新元）。素拉差德说，因为记者薪资低，所以同情他们的经济困境。

泰国副警察总长的底薪是7万8000泰铢（约2908新元）。素拉差德在采访中称：“我为人慷慨，当警察局长的时候就已经这么做……我会补贴出席我新闻发布会的记者餐费和油费。这些钱是我自己的，绝对不是来自赌博网站。”