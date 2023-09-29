小马可斯：坚决捍卫菲领土和渔民权利

（马尼拉综合电）中国和菲律宾在南中国海摩擦升级之际，菲律宾总统小马可斯表明，他并非要找麻烦，但将坚决捍卫菲律宾领土和渔民的权利。

菲海岸警卫队和菲渔业及水产资源局上星期五（9月22日）发现中国海警船在斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）附近设置约300米长的浮动屏障，阻止菲渔船进入鱼较多的浅水区。小马可斯过后下令拆除浮动屏障；菲海岸警卫队于本周完成拆除工作。

针对中菲在南中国海的最新争端，小马可斯星期五（29日）发表讲话时强调，菲律宾将维护本国在专属经济区捕鱼的权利。“我们要做的是继续捍卫菲律宾、菲律宾的海域和我们的渔民在区域捕鱼的权利，他们在那里捕鱼已有数百年。”

菲防长：中国形同“校园恶霸” 菲将加强防御

菲律宾防长特奥多罗星期五接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，指责中国对待小国的行为就像个校园恶霸。

他说：“我想不到比这更明显的欺凌行为。这不是偷走你午餐费的问题，而是盗走你的餐盒、你的座椅，甚至连入学都有问题。”

他进一步解释南中国海争端可能带来的冲击，借此敦促全球各国向中国施压，抵制中国在南中国海的领土扩张。

南中国海作为全球贸易的主要水上航道，不仅对主权声索国，对整个国际社会都很重要。由于俄乌战争已经使各国饱受通货膨胀之苦，人们担心南中国海的航行和货物运输放缓，将对全球经济造成重大冲击。

特奥多罗说：“这将堵住全球其中一个最重要的供应链水道，堵住全球贸易，使世界经济尤其是供应链任凭中国为所欲为。”

中国对南中国海的主权声张与越南、马来西亚、文莱、印尼和菲律宾的专属经济区重叠。斯卡伯勒浅滩位于菲律宾吕宋岛以西240公里处，距离最近的中国陆地海南岛约900公里。

特奥多罗透露，菲律宾政府已经订购更多的军备，以实现加强菲律宾在南中国海防御和监控能力的承诺。

他说，菲律宾“将有更多的巡逻艇、更多的旋翼机，我们正在研究采购多功能战斗机的可能性”。

菲海岸警卫队：拆除屏障后中国船只减少

菲海岸警卫队发言人塔里拉说，自从拆除浮动屏障后，当局观察到在斯卡伯勒浅滩的中国船只数量有所减少。截至星期四，当局发现该地区有三艘中国海警船和一艘中国海上民兵船，少于上星期的七艘。

特奥多罗强调，虽然菲律宾在“别无选择下”只能与中国抗衡，但绝非希望看到两国发生冲突。“挺身而出并不意味我们希望和中国开战，绝对不是的。不过，当我们的领土受到侵犯时，我们必须坚持自己的立场。”

对于菲律宾拆除浮动屏障，美国国防部副助理部长福特形容，这是捍卫海洋权益的“大胆举措”。她星期四在美国众议院的一场听证会中重申，如果菲律宾的船只在南中国海遭到攻击，美国有条约义务保卫菲律宾。