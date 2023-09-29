广签自贸加强汽车业 泰国全力招商引资

（曼谷综合电）泰国首相社德他表明，他将通过与其他国家和地区签署自由贸易协定，以及进一步扩展电动汽车及传统汽车制造业，全力将泰国打造为全球主要外国投资目的地。

也是财政部长的社德他星期五（9月29日）在一场研讨会上说，泰国欢迎所有国家前来投资和做生意。他强调，签署自由贸易协定对泰国至关重要。“签署更多自贸协定是我们的当务之急。我们（招商引资）输给越南并非由于工资（较高），而是因为我们签署的自贸协定比较少。”

他透露，泰国政府接下来将加强水务等基础设施的管理，提升机场设施以吸引更多游客，签署比邻国更多的自贸协定，以及让在泰国的公司更容易聘用外国劳工。

社德他强调，泰国将奉行中立的外交政策，不会在中国与美国之间选边站。他指出，日本也是本区域的重要国家，一直以来都是泰国最大的外资来源国。

关于泰国汽车制造业的转型，社德他说，泰国传统汽车制造业是由日本企业主导，但中国电动车巨头比亚迪（BYD）与长城汽车自2020年以来，已在泰国投资约14亿4000万美元（约19亿6000万新元）。中国电动车企的这些投资，已经开始重塑泰国的汽车制造业。

社德他强调：“泰国支持电动车制造业，但也不忽略传统汽车制造业，因为传统汽车制造业在接下来的10至15年仍然举足轻重。”他说：“我们将把泰国打造成传统汽车制造业最后（组装）阶段的枢纽。”

谈到泰国的农业，社德他说，政府将协助拓展泰国农产品的海外市场，并支持债台高筑的农民。不过他强调，除非为了应对危机，政府不会像为泰党政府之前那样以较高价格购买农产品。