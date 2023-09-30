传慕尤丁与韩沙再努丁分歧加深 或在党选中对决

(吉隆坡讯）马来西亚土著团结党主席慕尤丁与总秘书韩沙再努丁的分歧加深，有消息指党内渐形成两大派系，11月的党选预料将出现激战。

《马来西亚前锋报》引述土团党的消息人士说，慕尤丁与韩沙再努丁不和已久，两人都在争夺党的主导地位。来临的党选，韩沙再努丁相信将挑战慕尤丁，竞选主席职。

消息人士说，虽然慕尤丁和韩沙再努丁仍有沟通，但两人对于党的方向出现意见分歧。“从选举的竞选方式就可看出，两人的支持者其实已分裂成两个队伍。”

他透露，土团党多数领袖和基层更倾向于支持韩沙再努丁，因为他们认为慕尤丁过于软弱。

慕尤丁也是国民联盟主席，韩沙再努丁目前是国会反对党领袖。早前，有传两人的分歧包括是否继续支持伊斯兰党主导的种族与宗教课题，以及土团党最高理事阿兹敏在党内的角色。

慕尤丁与前首相马哈迪创立土团党初期，土团党主要由巫统前领袖组成。2020年的“喜来登事件”后，时任人民公正党署理主席阿兹敏也率领其派系跳槽到土团党。

消息人士说，慕尤丁尝试扮演“前巫统派”与“前公正党派”之间的调解者，但他最近似乎更支持阿兹敏，引起了党内一些人士的不满。“这就是阿兹敏在六州选举中获得在雪州上阵的原因。但除了阿兹敏，许多土团党的候选人都败下阵来。”

消息人士进一步说，韩沙再努丁对于土团党的候选人名单一无所知，许多候选人都来自慕尤丁派系。

此前，也有消息指慕尤丁有意在来临的党选退居二线。韩沙再努丁预计将攻顶，竞选党主席一职；署理主席阿末法依沙则将捍卫他的第二把交椅。