马总检察署就撤控慕尤丁上诉 指高庭法官过早下判犯错

（八打灵再也综合讯）马来西亚总检察署指高庭法官“在法律和事实认定上犯了错”，提出上诉寻求推翻前首相慕尤丁四项滥权控状获撤销的裁决。

网媒“今日自由大马”星期五（9月29日）报道，马总检察署上个星期就慕尤丁涉及的选择性招标计划（Jana Wibawa）弊案提交上诉状，并列举了13个上诉理由。

其中，主控官指本案尚未开始审理，因此慕尤丁的撤控申请实为滥用法庭程序。此外，承案法官在控方传召证人和提交文件出示证据前，利用固有权力过早地撤销控状并判慕尤丁无罪也是错误的。

上诉状写道：“由于审讯尚未开始，（法官）利用他的固有权力来撤销控状是滥用程序。”

吉隆坡高庭法官贾米尔于8月15日批准慕尤丁的申请，撤销四项滥权贪污控状，并判他无罪释放。这些控状指慕尤丁在担任首相期间，利用首相和土著团结党主席的职权向三家公司索贿2亿3250万令吉（约6808万新元）。

贾米尔下判时说，针对慕尤丁的控状含糊、有缺陷且毫无根据，没有犯罪详情。

但主控官在上诉状中反驳说，即便控方没有在控状中阐明慕尤丁是如何利用首相一职犯罪，这也不是无可挽回的缺陷，“可以在法庭的许可下，通过修改控状来解决”。

上诉庭已择定于明年2月28日起一连两天，审理检方的上诉。

慕尤丁还面对另三项洗钱控状

慕尤丁目前还面对另外三项涉及2亿令吉的洗钱控状。他否认所有指控，并指这些控罪都是出于政治动机。

马来西亚反贪污委员会今年初开始调查多起与土团党及慕尤丁有关的案件，除了慕尤丁，他的女婿阿德兰也被指涉嫌挪用1000万令吉政府资金。

阿德兰相信已离开马来西亚。反贪污委员会主席阿占巴基星期六（30日）出席活动时告诉记者，反贪会估计会于星期一（10月2日）提交更多文件给警方，以向国际刑警组织申请红色通缉令，通缉阿德兰。