登州议会没反对党 苏丹建议设计制衡模式

（瓜拉登嘉楼综合讯）马来西亚登嘉楼州议会首次没有任何反对党议员，登州苏丹米占再纳阿比丁建议执政的国盟州政府针对这种情况设计一套制衡模式。

《东方日报》报道，米占再纳阿比丁星期天（10月1日）在登嘉楼第15届州立法议会第一届开幕式发表御词时说，六州选举后，登嘉楼州议会是全国唯一没有反对党的州议会。

他说：“这一情况刚好发生在朕的25周年登基庆典期间，为马来西亚，尤其是登嘉楼州翻开历史的新篇章。”

他认为，尽管立法权和行政权如今完全集中在州政府手中，但州政府还是必须遵守三权分立的原则，应该设计一套机制，在行政权、立法权和司法权方面对州政府的运作进行有效制衡。

据网媒“透视大马”报道，希盟和国阵的登州领袖9月初曾提议在国会和州议会设立特别委员会和协调员，扮演制衡登州政府的角色。

马来西亚1957年独立后，巫统在1959年大选开始执政登嘉楼，伊党在1999年大选首次夺下登州政权。巫统接着在2004年、2008年与2013年连续三届大选拿下登州政权，伊党在2018年大选再度执政登州。

登州议会共有32席。伊党2018年拿下22席而上台，其余10席归巫统。今年8月12日的六州选举，国盟横扫登嘉楼所有32席，希盟和国阵一无所获。