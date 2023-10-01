泰越柬豪雨成灾 当局加强应对灾情

（曼谷综合讯）泰国首相社德他星期六（9月30日）下令迅速应对北部水灾，并指示副首相颂沙负责由内政部和交通部主导的洪灾应对工作。泰国当局预料此次水灾至少会持续一两天。

泰国政府发言人说，社德他下令所有相关政府机构，尤其是内政部尽快接触灾民，以确保他们安全并获得所需援助。

发言人也说，北部和东北部几个地区的洪水将持续至少一两天，永河（Yom River）北部径流可能在素可泰府和彭世洛府引发更多水灾。灌溉部门正抓紧时间，尽可能把径流引入难河（Nan River），以降低将冲击永河下游地区的径流水量。

泰国北部和东北部多府经历一夜暴雨后，星期六有多地沦为一片汪洋。北部帕府有许多房屋和道路被淹，迫使居民疏散避难。一名53岁帕府居民说，今年洪水较往年来得早，而且更严重。

帕府政府强调，各地方机构须保持高度警戒，为更多洪水来袭做好准备。泰国国防部长素丁赶往乌隆府视察灾情时说，他已下令军队向灾区派遣医疗队，协助救治灾民。

越南北部和中部过去几天也发生洪灾和山体滑坡，造成九人死亡、10人受伤与两人失踪。中部承天顺化省9月26日迎来热带低气压，引发大雨，邻近几个省份也受影响；到9月28日，降雨范围已扩大到北部平原和部分山区。此次水灾破坏了逾4万4000公顷的农田。

在柬埔寨，连日暴雨也在多地引发暴洪。这是当地继7月底和8月的水灾后，再遭洪水侵袭。

柬埔寨首相洪马内指示地方政府加紧援助水灾灾民。他要求柬埔寨国家灾害管理委员会与地方领袖密切合作，密切留意灾情，并下令军方做好准备，应对暴雨可能导致的自然灾害。