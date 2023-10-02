安华：新财案不增加补贴与援助

马来西亚首相安华表明，他下星期向国会提呈的2024年度财政预算案，不会增加各项补贴与援助。经济师认为，如果针对性援助执行得当，安华政府并不会因为减少补贴而失去中下阶层民众的支持。

安华也是马国财政部长。他星期天（10月1日）在霹雳怡保推介联邦政府的医疗与保健计划时指出，马国目前累计债务已达到1.5万亿令吉（约4363亿新元）。

他说，为避免债留后代，他坚持新预算案不再提高各项补贴援助，并削减政府各项开支以减少赤字。他指出，他大可继续增加补贴以争取民众支持，但他决定不这么做。

安华星期天下午在国油大学出席活动时进一步解释，政府正在研究针对性补贴，希望将补贴发给最需要的群体。“我们计划让所有有需要的人民获得补贴。至于有钱人，请付钱吧。这就是我的政策基础。”

财政部的数据显示，2022年各类补贴总额是663亿令吉，其中508亿令吉用于补贴汽油、柴油及天然气。食用油补贴24亿令吉，电费补贴98亿令吉，鸡蛋与鸡肉补贴18亿令吉，面粉等必需品及其他补贴约15亿令吉。

马国2022年度预算案的总开支是3321亿令吉。换言之，政府2022年有近两成预算开支用于各项补贴。

然而，政府每年发放的燃油补贴之中，约35%或约170亿令吉的受益者是全国收入最高的两成民众。全国收入中等的四成民众享用的补贴额占41%，收入最低的四成民众只占24%。这是因为收入越高者往往拥有超过一辆汽车，收入越低者很可能只有电单车或没有代步工具。

马国历届政府都尝试改革燃油及其他补贴，但往往引起民众强烈反弹而不了了之。例如前国盟政府曾计划拟定新的燃油补贴机制，但最后并未落实。

安华政府上台后，就开始研究建立资料库，作为针对性补贴的根据。经济部长拉菲兹9月21日宣布，针对性补贴数据库系统进度已达60%，当局计划今年11月试跑针对性补贴。

马国经济师蔡兆源告诉《联合早报》，针对性补贴如果执行得当，安华政府不但能省下大笔原本用来提供各类补贴的资金，还能将省下来的钱用来资助真正需要的民众。“从这方面而言，安华政府应该不会因为削减补贴而失去民众支持。”

蔡兆源也是亚企理财中心税务与财务咨询总监。他强调，针对性补贴能否有效执行，针对性补贴数据库系统至关重要。

至于安华是否可能在新财案宣布重新实施消费税（GST），蔡兆源认为概率不大。“安华曾多次表明，他将等人民收入有所提高后，才会实施消费税。目前显然还不是时候。”