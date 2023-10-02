印尼两岛466热点 亚细安气象中心发跨境烟霾二级警报

（吉隆坡综合讯）印度尼西亚加里曼丹和苏门答腊岛出现466个热点。马来西亚气象局预计，来自印尼的烟霾接下来将影响东马多地，情况料持续数日。亚细安气象中心则发出跨境烟霾第二级警报。

马国气象局总监莫哈末希尔米星期天（10月1日）在一份声明中说，当局在加里曼丹侦测到353个热点，苏门答腊的热点则有113个。

“根据加里曼丹烟霾的移动方向，烟霾将在预报日期影响古晋、西连和三马拉汉。”

总部设于新加坡的亚细安气象中心（ASMC）也发出跨境烟霾第二级警报。第二级警报即指本区域持续出现干旱天气，热点活动增加并且至少连续两天探测到中度至高浓度烟霾，烟霾也被风吹至热点邻近的亚细安国家，增加跨境烟霾风险。

截至星期天下午5时许，中心的卫星图像显示，南苏门答腊省和南加里曼丹省仍探测到零散热点。南苏门答腊省的热点集中地区仍冒出中至高浓度的烟，这些烟被吹向西北方向。

中心也说，因云层覆盖，部分卫星探测地区被遮蔽。

西马13地区空气质量逾101点达不健康水平

截至晚上8时，马国半岛多达13个地区的空气质量处于101点至200点的不健康水平。其中，汝来的空气污染指数达156点；拉庆、武吉南眉、蕉赖、波德申、万津、马六甲和峇株巴辖的空气污染指数也都超过150点。

马国吉隆坡受烟霾影响，市中心星期六（9月20日）一片灰蒙蒙。（马新社）

跨境烟霾问题还引起马印两国官员隔空交锋。马国环境局总监旺阿都拉迪夫星期五（9月29日）在一份声明中，把东西马的空气污染归咎于加里曼丹和苏门答腊的林火，指印尼林火“导致烟霾跨境”。

这番话过后引起印尼环境与林业部长西蒂反驳，指烟霾只出现在苏门答腊和加里曼丹，没有“跨境烟霾”之说。她也指马国官员分不清“热点”与“火点”，不该乱说话。

马国：跨境烟霾相关所有沟通将循外交渠道

马国环境局说，有关跨境烟霾的所有沟通将通过外交渠道进行。

媒体星期六联系上印尼驻马国大使赫莫诺。他说印尼政府正密切留意跨境烟霾情况，当局没收到正式投诉，但严正看待问题。他也说，当局在加里曼丹北部召开了跨部门会议，处理问题。

马国气象学者阿兹占指出，烟霾情况会至少持续到10月4日。他说，虽然降雨能把空气中的污染颗粒冲走，但烟霾的来源还在，风也会继续把污染颗粒吹来。

“今年的气候模式变化和2019年的相似。受厄尔尼诺现象和印度洋正偶极影响，苏门答腊的气候更干燥。可以预见，苏门答腊的林火会持续燃烧。”

泰国学者呼吁南部民众为应对从印尼飘来的PM2.5悬浮颗粒做好准备，包括戴口罩和尽可能减少户外活动。