越南今年GDP恐难达到6.5%目标 学者：应增公共投资刺激增长

在越南央行采取积极的宽松货币政策，以及旅游业复苏后，越南第三季国内生产总值的增长速度比上一季度有所加快，但能否达到今年设定的目标仍不明朗。受访学者认为，越南政府应增加公共投资以刺激增长，同时把握机会推动改革以加强竞争力。

越南统计总局星期五（9月29日）在报告中称，7月至9月越南国内生产总值（GDP）同比增长5.33%，快于第二季的4.05%。

然而，这一数据仍低于冠病大流行前6%至7%的增长率，也远低于2022年同期13.71%的增长率，当时以制造业为主导的越南经济在冠病大流行后出现反弹。

越南今年原本的经济增长目标为6.50%，低于去年的8.02%。今年首九个月，越南经济仅取得4.2%增速，因而第四季要取得10.6%的增速，才有望实现经调整后的6.0%增长目标。

英国布里斯托大学金融与会计系高级讲师胡国俊，以及新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员黎洪和接受《联合早报》电邮采访时均认为，越南今年要达到6.5%的GDP增长目标，十分有挑战性。

国际货币基金组织和世界银行预测越南今年的经济增长为4.7%。亚洲开发银行早前将这一数字从4月份时预测的6.5%，下调至目前的5.8%。

越南政府也调整了目标。政府官网星期六（30日）发表总理范明政主持会议时的声明称，6.0%的GDP增长是内阁认为的“最佳情况”，而最差的情况是5%。

全球对出口产品需求疲软 企业无法扩大生产

今年上半年，越南央行四次下调政策利率以刺激经济增长，但全球对越南的电子产品、纺织品和鞋类等主要出口产品的需求疲软，导致企业无法扩大生产。

越南出口在9月份结束了连续六个月的下滑，恢复增长。今年首九个月，越南的总出口额为2596.7亿美元（约3561.6亿新元），下降8.2%。

越南统计总局在报告中说，最新的增长数据表明经济“趋势良好”，制造业正在复苏。

渣打报告：复苏仍处初步阶段 外商投资前景尚不明朗

不过，渣打银行在上周的一份报告中称，越南经济复苏仍处于初步阶段，制造业可能在一段时间内持续低迷，外商投资前景的改善尚不明朗。

面对全球需求疲软带来的不确定性，胡国俊认为，越南政府应该简化官僚程序，减少繁文缛节以减轻企业的负担，从而降低企业成本并增强竞争力。同时，制造业企业应走上创新之路。

他说：“越南制造业企业应该优化效率，削减开支，生产更高价值的产品；拥抱绿色和数码化转型，寻求吸引高科技公司投资越南，促进半导体制造、人工智能和生命科学等行业的扩张。”

黎洪和则认为，越南须增加公共投资以支持增长，这是越南经济的三个支柱之一。如果成功，越南今年仍有望实现5.0%至5.5%的经济增长。

越南总理范明政呼吁各界增加支出，刺激经济活动，争取实现增长目标。根据政府官网的声明，范明政已命令各部委根据国际货币基金组织的建议，加快公共投资的支付。