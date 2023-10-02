（雅加达综合电）“嗖”的一声，列车疾驰而过，东南亚首条高速铁路——雅万高铁正式投入商业运营。

印度尼西亚总统佐科星期一（10月2日）在雅加达高铁站主持启用仪式时，指雅万高铁是印尼“现代化的象征”。

“雅万高铁标志着我们有效、友好和一体化的大众运输系统。”

印度尼西亚总统佐科（中）在雅加达高铁站宣布雅万高铁正式启用，图为车长登上列车前向佐科报告。（中新社）

全长142公里的雅万高铁，衔接首都雅加达和万隆。列车最高时速达350公里，能载客600人。这两座城市之间三小时的火车路程，如今乘高铁只需45分钟。

印尼当局把高铁命名“WHOOSH”，即列车驶过时“嗖”的声音。印尼文里，“WHOOSH”也是省时（waktu hemat）、高效（operasi optimal）、先进（sistem hebat）的缩写。

印尼政府接下来还有意把雅万高铁延长至距离万隆700多公里的印尼第二大城市、东爪哇省省会泗水。

雅万高铁投入运营首日，媒体试乘列车。（法新社）

雅万高铁由四家印尼国企与中国铁路国际有限公司联合组建的印中高铁公司（KCIC）承建，是中国“一带一路”倡议的项目之一。项目原订2019年完工，因建设问题和冠病疫情等挑战而多次延误，造价也超支，从原本预计的60亿美元（约82亿新元）增至72亿美元。

印尼政府自9月第二周起便让民众免费试乘高铁。当局已宣布延长试乘期，并在10月中制定票价。