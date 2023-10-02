清零四年后疟疾再袭马国 上半年病例破千

（吉隆坡综合讯）疟疾曾在马来西亚绝迹好几年，但去年开始出现病例，今年上半年的感染人数暴增，让公共卫生专家担心疟疾已经重临马国，并成为新的卫生安全威胁。

疟疾是由虐蚊传播的热带传染病，也曾是马国最严重的传染病之一。马国经过多年努力，终于在2018年宣布本土型疟疾感染人数清零，但这成果只维持四年，去年再度出现疟疾病例。

据卫生部的统计数据，马国去年全年共有404起疟疾病例，今年截至6月已有1081人染病，其中840人来自沙巴、215人来自吉兰丹，登嘉楼今年首五个月出现了26起病例。

吉兰丹卫生局9月25日公布的数据显示，该州今年的病例数比去年同期激增84%。庆幸的是，吉兰丹截至目前还没有与疟疾相关的死亡报告。

专家：气候变化和森林砍伐是引发病例激增因素

公共卫生专家再纳阿里奥马告诉《星报》，气候变化和森林砍伐是导致疟疾患者激增的原因之一，另一个原因可能是民众搬到疟疾来源地附近。

马国国立大学莎丽法伊扎教授认同这种看法。她说，气候变化导致气温升高和降雨模式变化，携带疟原虫蚊子的行为也受影响，导致疟疾病例增加。她研究吉兰丹的疟疾传播情况后发现，当地疟疾大多由猕猴通过蚊子传给人类。

她说，当地野生猕猴体内大多带有称为“诺氏疟原虫”的寄生虫，当蚊子叮咬猕猴之后再叮咬人类时，就会把疟原虫传给人类，导致人类感染疟疾。根据世界卫生组织的说法，疟疾不会人传人。

莎丽法伊扎指出，疟疾患者大多是在森林边缘、种植园和其他农业园地，从事伐木、捕鱼、种植和狩猎采集等活动的民众。

学者：延医及缺乏蚊帐等预防措施 可导致病例增加

她指出，延误就医以及缺乏蚊帐等预防措施，可能导致病例进一步增加。她说，疟疾也可能因为民众从疟疾高发国家移居马国，而带入马国。

她建议政府对受影响地区民众进行大规模血液筛检，以检测吉兰丹受影响地区民众血液中的疟疾寄生虫散布情况。“我们也须密切关注全面爆发的疟疾病例，尤其是儿童患者｡”

她说，疟原虫的抗药性提升，也加剧疟疾的威胁。