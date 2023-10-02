经济低迷 越南人减少喝啤酒

（河内彭博电）由于经济低迷，越南人正在减少消费他们最喜爱的饮料——啤酒，优先考虑将预算留给日常必需品。

由于全球需求疲软和中国经济复苏前景不明朗，经济由制造业主导的越南的出口额连续六个月下降，首九个月的总出口额比同期下降8.2%。

虽然越南的通货膨胀率仍相对较低，不超过3%，但经济疲软令大多数越南人感到担忧，并促使他们缩紧腰带。

胡志明市的美发师范水庄（48岁）说：“我告诉丈夫少喝啤酒。现在生活成本不断增加，所以我们必须减少购买不必要的东西。”她正在存钱购买食品，为医疗保健和电力等买单。

标普全球市场财智的数据显示，在需求疲软的情况下，越南企业不愿雇用更多员工，导致8月份就业人数小幅下降。这影响了越南人下班后喜欢聚在餐馆喝酒的习惯，冲击了餐馆的啤酒销量。

尽管越南一杯啤酒只需1万1000越南盾（约0.62新元），但人们仍在寻找削减开支的方法。

胡志明市的德士司机杜辛青（41岁）说，他已经将每月外出和朋友喝啤酒的次数，从10次减少到四五次，但“我的妻子仍希望我改从商店购买啤酒，然后和朋友在家里喝，这样可以省钱”。

啤酒消费量在东南亚居首全球第九 大厂西贡啤酒上半财年收入掉一成

越南的啤酒消费量在东南亚排名第一，在全球排名第九。家庭削减支出预算影响了越南的啤酒生产行业和一直将越南视为增长点的海外啤酒商。

越南最大啤酒生产商西贡啤酒酒精饮料公司上半财年的收入下降了11%。第二大的河内啤酒酒精饮料公司第二季收入同比下降2.6%，税后利润同比下降8%。越南最大的优质啤酒制造商喜力啤酒也下调了盈利预期。

彭博行业研究高级分析师李丽莎预计，今年剩余时间乃至2024年，越南啤酒销量的增长仍将缓慢。

越南啤酒酒精饮料协会主席阮文越接受电话采访时说，啤酒销量下降了10%至20%，成本却增加了50%，协会已要求政府推迟对酒精饮料征收特别消费税的政策。

“越南饮料行业现在正处于一个非常有挑战性的时期。”