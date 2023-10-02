柬埔寨专家赴泰国勘察“山寨版吴哥窟”

（金边讯）柬埔寨政府派专家前往泰国，勘察看似是山寨版吴哥窟的寺庙建筑群。

出现争议的是泰国武里南府的普曼法寺（Wat Phu Man Fah）。据《金边邮报》报道，由于普曼法寺和吴哥窟极为相似，柬埔寨民众通过社交媒体等渠道，呼吁政府和相关机构介入普曼法寺的建造工程。

柬埔寨有意避免事件损害泰柬关系

柬埔寨文化与艺术部回应时说，当局2021年得知此事，自那时开始便密切留意相关的建筑活动，也与泰国文化部和泰国驻柬埔寨大使馆交涉。

文化与艺术部发言人9月27日说，当局派出的专家团负责进行额外勘察，柬埔寨也有意避免这件事对泰柬关系造成负面影响。

发言人指出，在专家进行全面评估之前，不应该断定泰国建造的普曼法寺意在模仿吴哥窟的建筑设计。

“日前的勘察显示，到目前为止，相关建筑只建好围墙和入口，所以无法进行评估。”

文化与艺术部9月26日在一份声明中也说，专家团勘察了建筑场址，当地“没有展开更多的建筑工作”。

法国印度越南都曾出现仿建吴哥窟

有900多年历史的吴哥窟不是第一次被其他国家仿造。1931年巴黎殖民博览会期间，法国馆展出吴哥窟复制品。2012年，印度民间机构在比哈尔邦仿建吴哥窟建筑群，但在柬埔寨政府提出反对后，计划于2015年终止。

越南去年也传出，岘港主题公园出现山寨版吴哥窟，柬埔寨随即表示会展开调查，与越南方面会谈。