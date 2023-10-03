学者：中美存在对立叙事 讨论起点艰难

中美对两国关系的看法存在对立叙事，中国认为美国无法接受中国的崛起，并寻求限制中国的发展；美国则对中国政治、经济和外交政策的变化存有顾虑。双方无法就两国关系的现状和如何应对当前问题取得共识，因此讨论的起点很艰难。

卡内基中国莫里斯·格林伯格荣誉主任韩磊（Paul Haenle）星期二（10月3日）在尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安圆桌会议上，举他2019年开始参与的中美二轨对话为例，阐述中美目前存在的对立叙事（dueling narratives) 。韩磊也是美国国家安全委员会前中国事务主任。

他指出，中美双方对两国关系现状的描述，以及两国关系恶化的原因存在分歧。中国认为，美国数十年来是领先的大国，因此不能接受中国崛起，纯粹想限制或阻挡中国继续崛起和发展。

美国看到的中国，则是一个政治、经济和外交政策已显著变化并时常令人担忧的国家，尤其是现任领导人上任后的过去10年。美国和许多西方国家过去数十年来欢迎中国融入世界，这些国家如今在重新思考中国带来的机遇和挑战。

韩磊说：“中美双方讨论的起点很艰难，因为双方无法对到底发生什么事，以及如何应对这些问题达成共识。”

参与同场论坛的学者还有南京大学国际关系学院院长朱锋和南洋理工大学人文、艺术与社会科学院院长廖振扬。

朱锋：没人能改变中国的道路

朱锋认为，美国仍维持全球第一大国的地位，不论全球权力如何重新分配，世界还是大致处在单极时刻，美国很大程度上还是霸权力量。

朱锋指出，中美之间的差距还很大，在接下来几十年内难以缩小；当世界第一大国“变脸”，不只伤害中国，也为中国带来前所未有的战略挑战。

中国的政策和政治环境目前受到外界议论。朱锋说，没人能在一条路上没有任何摇摆，中国也是如此，但“没人能改变中国的道路，以及中国和外界作更深、更广泛接触的历史选择”。

朱锋强调，中国不会掉入历史陷阱，不会成为斯大林治下的苏联、不会成为日本帝国主义的复制品、不会成为普京治下的俄罗斯，中国也不会重复毛泽东时期的历史选择。

至于中国接下来的发展路径，朱锋认为中国应参考新加坡模式，推进务实的政治，因为中国仍在崛起的路上，不能就此跌下山，而是要继续前行。

中美在东南亚地区的地缘政治博弈，持续引发区域国家对于在大国之间“选边站”的担忧。廖振扬提醒，亚细安国家在思考和任何一个大国的关系时，应考虑功能性和关联性，而不是战略选择或战略定位。

过去两年多来，有观点认为美日印澳四方安全对话（QUAD）和澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）等区域机制，可能削弱亚细安核心地位。廖振扬认为，即便亚细安抗议或表示不接受，也不可能改变这些区域机制存在的事实，不论是哪个大国领导的区域机制，亚细安该做的是寻找与这些机制合作的方式。