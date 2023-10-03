曼谷暹罗百丽宫枪击案正值泰国托儿所惨案一周年

（曼谷综合电）泰国经济师担心，发生在曼谷最红火购物中心的枪击案，可能对泰国旅游业复苏造成冲击。

曼谷开泰银行研究中心（Kasikorn Research Centre）首席经济师布林告诉彭博社，“这起枪击案有损游客的信心和情绪”，并“增加了泰国脆弱经济复苏的下行风险”。他强调，泰国政府须尽力恢复游客的信心。

泰国政府最近对中国和哈萨克斯坦游客实施为期五个月的免签政策，希望能吸引更多游客到访，加速旅游业复苏。

事发的暹罗百丽宫是泰国最著名的购物中心，深受游客和当地人欢迎。2013年，它被社交媒体Instagram评为世界上最多人拍照的地方。

泰国首相社德他事后在X平台发贴文说：“我现在关心的是所有民众的安全……我请所有工作人员关注局势，愿所有人都平安无事。”

14岁少年身怀自动手枪，从侧面反映泰国面对枪支泛滥的问题。根据泰国发展研究所的数据，泰国约有1030万支枪械，即平均每100人就有15.1人拥枪，在亚洲仅次于巴基斯坦。

枪击案正值托儿所屠杀惨案一周年之际

泰国也面对枪支暴力问题。去年10月6日，东北部农磨兰普府乌泰沙旺镇一名男子持枪和刀子闯入一家托儿所，向四五名职员开枪，并刺死正在午睡的孩童。事故造成38人死亡，其中24人是儿童。凶手事后回到家中，杀死妻儿并自尽。

凶手是一名前警员，2021年未能通过药检而被警方解雇，疑是因此而心怀不满。

时隔一年，托儿所惨案受害者家属和当地社区仍无法走出这起屠杀事件的阴影。当时因盖着被子睡觉而侥幸逃过一劫的四岁女童巴维努奇，至今仍被恶梦纠缠。

巴维努奇的祖母育宾说，巴维努奇现在仍会因为巨大声响而惊醒。“她会说，又有人开枪了，然后要我一直抱着她。”

育宾仍心有余悸，至今不愿把孙女送到托儿所，甚至在家里安装闭路电视，时刻盯紧孙女。

事故发生后，各种财政援助涌入乌泰沙旺镇，大部分转到受害者家属手中。当局也安排心理医生为家属提供帮助，但这一切仍旧无法磨平失去亲人的痛苦。

出事的托儿所关闭了，但当局在仅250米外的地方划定场地建造新的托儿所。

地方官员达奈触透露，有关部门正在讨论建造一个永久纪念碑，提醒人们勿忘这起事故的教训。