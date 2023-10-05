研究：定居洪泛区人数增加 中国越南孟加拉最受威胁

（曼谷法新电）世界银行的一项研究发现，越来越多人在极易遭受洪水威胁的地区定居，东亚和太平洋地区的中国、越南和孟加拉面对的风险尤为严峻。

这份刊登在《自然》杂志的研究报告警告，自1985年以来，洪泛区的定居点增长速度远超过了安全地区的增长速度。

这项研究分析了30年来追踪全球人类居住区扩张的卫星图像和洪水地图。2015年有20%居住区位于中等或更高洪水风险的区域，30年前这一比率为17.9%。虽然这一增长幅度看起来不大，但它其实代表了巨大的土地面积，因为人类居住区自1985年以来的扩张速度是非常快的。

负责撰写报告的世界银行经济师伦茨施勒指出，如今全球约有7万6400平方公里的人类居住区面临超过半米的洪水威胁风险，这相当于大伦敦面积的48倍，或109个新加坡。

研究报告说：“这些在高风险地区不断扩大的居住区，被洪水风险、未来的损失和防洪投资需要套牢了。”

东亚和太平洋地区最受洪水威胁

东亚和太平洋地区受到的影响最严重，尤其是城市快速扩张的中国、越南和孟加拉。

报告说：“在三分之一海岸线已完全发展起来的越南，那些最安全、最有生产力的地区已被人口填满。因此，新项目被迫不成比例地在危险地方或以前避开的地方发展，例如河床或洪泛区。”

伦茨施勒认为，了解居住区发展趋势，是改变城市化政策的第一步。

他说：“这是第一步：在降低风险之前，各国得停止增加风险。事实上，地方政府可以做得更多，来保护人民和防范未来气候变化的冲击。”