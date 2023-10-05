业界人士：中资撤出 印尼房地产将更依赖本土投资者

（雅加达讯）中国房地产发展商在国内面临市场危机，促使它们缩减在海外，包括印度尼西亚房地产行业的投资。

《雅加达邮报》报道，房地产咨询公司高力（Colliers）的印尼资本市场和投资服务主管阿瑟顿星期三（10月4日）在媒体简报会上指出，一些中国房地产发展商要么被迫从海外项目撤资，要么因资金短缺干脆中止在许多国家的项目，这种趋势也出现在印尼。

他说，一些发展商已接到中国母公司的指示，要求它们放弃海外的房地产项目。“目前，我们没有看到太多新的中资进入（印尼）房地产领域。”

他指出，过去五六年，除了私人投资者和企业家，中国发展商也在印尼房地产领域投入大量资金；这些发展商买地建房子，也兴建工业大楼及商业楼。不过，在持续受到财务压力后，这种情况已经完全改变。

近年来，中国房地产危机不断酝酿，一直被认为拥有良好财务状况的两大房地产巨头恒大集团及碧桂园遭受的冲击最大。其中，恒大集团今年8月在美国申请破产保护，刚躲过债券违约的碧桂园则因消费者信心疲软及销售下滑，面临另一轮危机。

这使得印尼的房地产投资很大程度上开始依赖本土投资者。阿瑟顿指出，冠病疫情、地缘政治，以及中国经济不稳定导致全球经济充满不确定因素，促使印尼的发展商和投资者更多地参与国内房地产领域。

阿瑟顿说：“我们看到一些规模较大的土地收购，以及各类型的新建设项目，大部分都是印尼发展商和投资者在做。”

他认为，出现这种情况得益于印尼强劲的国内经济，以及人们对土地和住房需求仍然很高。