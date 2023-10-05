印尼泰国预算受限 军备现代化进展放缓

（雅加达／曼谷综合电）印度尼西亚及泰国政府都在推动军备现代化，却面临经济问题及预算限制，不得不放慢步伐，将钱花在刀口上，优先关注民生课题、促进经济增长。

印尼总统佐科星期四（10月5日）强调军备现代化十分重要的同时，也提醒由于国家预算有限，应明智地花钱。

佐科在印尼武装部队成立78周年的阅兵典礼上指出，军备现代化是国防工业投资发展的重要组成部分，它须鼓励技术转让、提高人力资源能力，并优先使用国内产品。“因此，不管是在金额还是分配方面，都须明智地运用军备支出。资金源自人民，就必须以照顾人民福祉的方式归还给人民。”

印尼总统佐科（中）和国家武装部队司令尤多（白衣者）一起出席在雅加达举行的武装部队成立78周年纪念活动，在步兵战车上检阅部队。（法新社）

佐科此前宣布，要在2024年拨款39.47万亿盾（约34.7亿新元）用于军备现代化，这个预算已纳入国防部的开支清单。根据印尼的2024年国家预算草案，国防预算总额达135.44万亿盾。

佐科今年7月曾提醒内阁，应维持“健康”的预算。他当时指包括国防部在内的安全机构都超额支出。

印尼正落实军备现代化，包括购买42架总值81亿美元（约111亿新元）的欧洲“阵风”战斗机、12架总值3亿美元的土耳其新型无人机，以及12架总值8亿美元的法国幻影2000-5型战斗机，接下来还会向美国购买24架F-15EX战斗机。

这一系列采购由国防部长普拉博沃主导，普拉博沃是明年总统选举的潜在候选人之一。

对于国防预算，印尼外交部长蕾特诺星期三（4日）在雅加达举行的印尼宝玉银行（Bank Permata）论坛上提到，2022年世界军费支出创下历史新高，许多国家将原本用于发展的资金转用于购买新武器，使得用于经济和社会增长的资源规模缩小，不利社会发展。

泰首相要求延后武器采购计划

泰国首相社德他也有类似考量，认为政府须把钱花在帮助人民和带动经济增长，因此要求泰国武装部队延后2024财政年的武器采购计划。

《曼谷邮报》引述消息人士报道，社德他已指示防长素丁及首相秘书长邦明，与军方高层举行会谈，要求他们推迟2024财年的武器采购。

消息人士说：“首相希望预算能用在人民的紧急需要上。之前已批准的预算则保持不变。”

泰国新任空军总司令攀帕迪证实，政府要求武装部队优先处理洪水、林火、烟霾等自然灾害。

他指出，基于国家目前的经济情况，空军不会在2024财年采购战斗机，但会考虑在2025财年这么做，因为空军需要新的战斗机取代现有的F-16战斗机，这些战斗机将在2028年至2031年逐步退役。

泰国空军星期三宣布暂停战斗机采购计划时提醒，现有的F-16战斗机已老化，须在2028年以后替换。