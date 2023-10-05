亚细安：若出现粮食危机 成员国将及时互助

（沙亚南综合讯）亚细安成员国高度关注气候变化与全球局势对各国粮食安全的影响。亚细安各国农业部长开会讨论后同意，只要任何成员国出现粮食危机，其他成员国将及时提供粮食援助。

马来西亚农业及粮食安全部长莫哈末沙布星期四（10月5日）告诉媒体，马来西亚以往缺少白米和鸡肉时，主要从邻国泰国获得补充。

他说，泰国农业与合作社部长他玛那已经同意，只要白米产量足够，泰国将向马来西亚输出白米以应付市场需求。

他指出，全球有许多粮食生产国，例如巴西是鸡肉出口大国，但由于巴西与马来西亚距离遥远，导致运输时间偏长、成本增加。

他说，泰国也盛产白米和鸡肉。“泰国离马来西亚更近，并且有一套从养殖、生产到运输的完整流程，可以及时补充马来西亚的需求。”

印度今年7月和8月宣布限制谷物及大米出口，导致全球米价走高。马来西亚9月起将进口米的价格从每公吨2350令吉（约685新元）上调至3200令吉，涨了36%。马来西亚过后转向泰国、越南和巴基斯坦进口白米，但这些国家的米价同样高涨。

马来西亚多个州最近出现国产白米短缺情况，政府已限制商家每人每次只可购买100公斤国产白米。当局也要求米商将产量提高两成。米商则希望当局将国产白米的零售顶价，从目前的每公斤2.60令吉提高至3.40令吉。