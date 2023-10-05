马国今年发放235亿元补贴 安华：不可持续必须削减

（亚庇综合讯）马来西亚政府今年向人民发放的各类补贴高达810亿令吉（约235亿新元）。首相安华强调政府无法一直提供这么多补贴，所以接下来将以不影响弱势群体为前提削减补贴。

安华星期三（10月4日）出席沙巴亚庇的回教事务活动时说，政府准备检讨目前的各种补贴，确保人民能获得更有效的帮助，同时让国家经济保持强劲增长。“没有任何国家能维持这样高额的补贴，所以政府将削减补贴。”

他强调，政府不会为了削减补贴，而不顾人民的需要；政府会先确保人民不受当前生活压力困扰，然后逐步落实针对性补贴。

他说：“这些补贴是政府为减轻人民负担而采取的干预举措，例如今年鸡肉与鸡蛋的补贴就达38亿令吉。仅仅削减补贴不是办法，因为这将加重人民的负担。政府必须以更有效的政策来削减补贴，那就是落实针对性补贴。”

他举例，针对性补贴措施包括取消全国最富裕的1%人口的电费补贴，但其余99%人民不受影响。他也指示朝圣基金局重审发放给富人的朝圣补贴，拿省下来的钱去帮助其他弱势群体。

马国去年各类补贴总额达663亿令吉，其中508亿令吉用于补贴汽油、柴油及天然气。食用油补贴24亿令吉、电费补贴98亿令吉、鸡蛋与鸡肉补贴18亿令吉，面粉等必需品及其他补贴约15亿令吉。

马国2022年度预算案的总开支是3321亿令吉。换言之，政府2022年有近两成的支出用于各项补贴。

安华星期天（1日）表明，他下星期向国会提呈的2024年度财政预算案，不会增加各项补贴与援助，以减少预算赤字。他说，他大可继续增加补贴以争取民众支持，但他决定不这么做，以免债留后代。