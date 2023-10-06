印尼环保组织示威 要求总统候选人关注环境课题

（雅加达讯）环保组织“绿色和平”星期五（10月6日）在印度尼西亚首都雅加达示威，要求正副总统候选人关注环境课题。

印尼绿色和平的森林保护活跃分子伊克巴尔指出，他们的诉求是希望所有候选人承诺，会认真应对气候变化、林火、烟霾等问题，与人民站在一起，摆脱寡头政治议程。寡头政治指由少数人掌握政权的一种统治形式。

伊克巴尔说，印尼人民承受着寡头集团对国家政治和经济造成的负面影响，例如阻碍民主发展和破坏环境。因此，他促请所有候选人在竞选时，承诺更多地关心民生、环保等课题。

印尼时代网（Tempo）报道，绿色和平组织在雅加达市中心主要交通圈附近的水池，安装了一个巨大的章鱼形状的怪物，并在它的身上贴上“寡头政治”的字样。这只巨型章鱼还拿着三个戴着面具的人偶，代表着三名潜在总统候选人，即雅加达特区前首长阿尼斯、中爪哇省前省长甘查尔，以及国防部长普拉博沃。

示威期间，12名绿色和平组织成员跳入水池内，高举写有“为气候而非寡头政治投票”，以及“因空气污染和森林烟雾而窒息”等标语的海报，表达他们的诉求。

不过，警方指这场示威活动没有获得许可证，因此前往驱散示威者，并将多名绿色和平组织成员押上警车带走，还移除了水池内的巨型章鱼。