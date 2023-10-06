马国国油公司推出首个5G专用网络

（吉隆坡讯）马来西亚国家石油公司（简称国油）推出马国首个5G专用网络，这不仅将加强公司的营运，也为政府、私人界和学术界在数码科技方面的合作铺路。

这个5G专用网络由国油（Petronas）与马国通讯及多媒体委员会合作推出。国油将在马六甲州双溪乌当的液化天然气再气化终站进行网络部署，成为马国首家推出私人5G网络的企业。

马国副首相法迪拉星期五（10月6日）主持推介仪式时指出，更快速及可靠的网络连接有助于企业简化营运、开发新服务，扩大企业在马国及全球的影响力。

他说：“5G带来的效率可节省成本、提高竞争力，最终推动马国的经济增长与繁荣。”

合作核心是培育本地人才 确保拥有数码时代所需技能

法迪拉还说，国油与政府的合作将创造一个创新环境，让马国充分利用5G技术。“这项合作的核心是培育本地人才，确保马国的劳动队伍拥有数码时代所需的技能及专业知识。”

法迪拉指出，马国须继续大量投资数码基础设施，通过科技促进创新和进步。

他透露，截至今年9月，马国人口密集地区的5G网络覆盖率为70.2%，5G网络用户总数为249万人，渗透率为7.4%。马国预计将在今年底达到80%的5G网络覆盖率目标，以期在明年1月切换到双批发网络模式（Dual wholesale network）。