带逾30只动物上机 两人企图从泰国走私到台湾

（曼谷综合电）两名乘客将30多只活体动物带上飞机，企图从曼谷走私到台湾。泰国已将一名涉嫌疏忽职守的机场工作人员停职查办。

《曼谷邮报》报道，泰国越捷航空一架星期三（10月4日）下午从曼谷飞往台北的航班上，两名外籍乘客夹带两只水獭、一条蛇、一只松鼠、28只缅甸星龟和一只土拨鼠上机，企图走私。不料飞机起飞后不久，有几只动物逃脱，引起混乱而东窗事发。

目击者称，一名乘客在去洗手间的路上发现一只老鼠。一名男空服人员在捉老鼠时还不慎被咬伤手指。空服人员随即开始检查，结果在一名乘客的座椅下发现一只水獭。

机舱人员随后发布紧急公告，要求携带动物的乘客表明身份。一名女子承认是她所为，机舱人员进一步搜查她的座位底下时，发现一个黑色手提袋，里面藏有更多动物。

桃园机场海关发现，被人带上飞机企图从曼谷走私到台湾的还包括一只水獭宝宝。（法新社）

飞机落地后，携带动物上机的嫌疑人被台湾警方带走调查。他们最高可被罚款新台币100万元（约4万2600新元）。

曼谷素万那普机场星期四（5日）晚发声明指出，由于人为失误，这些动物通过了安检，而未能正确检查行李的工作人员已被停职。

声明说：“我们检查闭路电视，发现走私者是两名外国人，他们的行李通过X光机扫描时，其中一名工作人员感到可疑，于是要求另一名工作人员进一步检查，但后者却没有这么做，而是允许乘客通过。”

泰国是野生动物走私者的主要过境中心，这些动物一般被卖到中国和越南。