亚细安成员国承诺 逐步淘汰传统“烧芭轮耕”

（吉隆坡综合电）亚细安农林部长同意采取集体行动，尽量减少并最终杜绝传统的烧芭活动。

亚细安各国农业和林业部长星期五（10月6日）在吉隆坡开会后发表联合声明说，亚细安成员国认同烧芭对环境和民众健康造成不利影响，因此承诺会逐步淘汰传统的“烧芭轮耕”，改用更环保的做法来取代。

声明说：“与会各国认识到，须要以可持续的方法来取代烧芭轮耕，包括采用创新和环保的农作方法。”

马来西亚多地近日的空气质量处于不健康水平，而印度尼西亚数周以来的空气污染程度也持续恶化。

本区域近来烟霾再现，马来西亚为此致函印尼，要求协商以解决跨境烟霾问题。马国天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米直言，“不能一再把烟霾当成正常现象”。印尼外交部证实，收到马国的来信。

印部长否认马国烟霾源自印尼

不过，印尼环境与林业部长西蒂否认有烟霾从印尼飘向马国，并称印尼在苏门答腊和加里曼丹的林火已经减少。她补充说，印尼已经播云造雨，也正在使用直升机投掷水弹灭火。

西蒂说：“我们正着手预防林火，也积极展开灭火工作，但这不是基于马国的要求……我不知道马来西亚是凭什么依据发表这些言论。”

印尼当局说，受厄尔尼诺现象影响，天气变得炎热干燥，印尼今年的旱季是自2019年来最严重的，增加了控制火势的难度。

印尼环境部数据显示，今年大火已经烧毁超过26万7900公顷森林，高于去年全年约20万4900公顷。

科学家：林火毁印尼数百万公顷地 致破纪录碳排放量

科学家则指出，在2015年到2019年间，这类林火烧毁了印尼数百万公顷的土地，造成烟霾飘向东南亚多个国家，以及破纪录的碳排放量。

印尼林火的罪魁祸首往往是为垦荒而烧芭的一些企业和个体农民。印尼每年到了旱季就会有棕榈和林木等种植园烧芭开垦。然而，这些林地很多是泥炭土，特别容易燃烧但难扑灭，火苗会在地下延烧，期间散发的浓烟污染空气，危害环境和人体健康。

为了从源头着手解决烟霾问题，亚细安成员国在星期五会议中，同意制定和实施可持续农作法的教育和培训计划，以及提供土地开垦替代方法技术指导。“这须要（亚细安各国的）农民、社区和利益相关者的集体努力、持续信守承诺与相互合作。”

此外，亚细安各国部长也同意，检讨和更新现有的条例和指导方针，以逐步淘汰在食物生产过程中使用抗菌剂。