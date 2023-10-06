令吉兑美元持续走低 分析：短期内料难有起色

受到美元升值的影响，令吉兑美元汇率持续走低，最近更一度贬至今年的新低点。分析认为，美国货币政策收紧周期未结束，加上中国经济持续疲弱，导致令吉面对双重压力，短期内预料难有起色。

根据马来西亚国家银行的数据，星期五（10月6日）下午5时，令吉兑美元汇率为4.7165令吉兑1美元。令吉兑美元已连续五天跌破4.7的水平。

其中，令吉上星期三（9月27日）一度贬至4.7397令吉兑1美元，写下今年以来的新低点。今年迄今，令吉兑美元的跌幅已超过7％。

除了美元，令吉兑其他主要货币也持续走低。令吉兑新元星期五也一度跌至3.4567令吉兑1新元，是自今年7月14日以来的最低水平。

多个亚洲货币兑美元汇率走低 令吉跌势显著

由于美元继续受到积极的经济数据、较高的收益率，以及规避风险的市场情绪支撑，多个亚洲货币都纷纷走软。不过，令吉的跌势似乎更为显著。

马国拉曼大学商业与金融学院经济系副教授黄锦荣接受《联合早报》访问时说，这种情况的根本原因是马国实施的外汇管制措施限制令吉的流通，让令吉对其他货币的波动更敏感。

黄锦荣指出，令吉的币值尤其受到中美两国的影响。他解释，马国对中国经济的依赖程度大，因此，中国经济疲弱将对令吉产生负面冲击。“与此同时，美联储的政策收紧周期似乎还未结束，而马国的加息周期却已到尽头。两国的利差将对令吉造成贬值的压力。”

此前，马国国家银行行长阿都拉昔表明，令吉的价值将继续由市场决定，马国目前也没有调整利率的打算。

令吉贬值仍未对马国经济增长造成显著冲击

马国经济学者庄学勤博士告诉《联合早报》，尽管令吉兑美元汇率走低，但马国作为出口国，更重要的是令吉必须与其他出口国的货币保持相对的稳定。

庄学勤举例说，美国和新加坡是进口国，日本和中国则是出口国。“如果我们看人民币和令吉过去三个月的情况，两者之间波动幅度其实不超过5％。”

此外，得益于马国国内生产及出口，令吉贬值目前仍未对经济增长造成显著冲击，也未造成输入型通货膨胀或影响人们的消费能力。

庄学勤说，令吉走低可能对出口业及旅游业等领域带来机会，但对从事进口的商家，或孩子在外国留学的家庭来说，则会形成负担。“在令吉持续贬值的情况下，不排除商家为了生存而涨价，进而加剧通胀问题。”

令吉兑新元汇率 未来几个月料相对稳定

分析普遍认为，令吉接下来的走势取决于外部的经济环境，但整体上令吉仍面对许多不利因素。

庄学勤指出，美国距离大选只有一年，美国政府会确保不让美元贬值。“此外，中美竞争将继续影响中国经济，中国的出口相信会继续疲弱。”

虽然令吉兑美元的汇率预会持续波动，但庄学勤认为，令吉兑新元的汇率未来几个月预料能相对稳定。

他补充说，马国政府在下星期提呈的2024年财政预算案中，相信会出台有利经济的政策，这些利好措施预计能稳住令吉走势。