新山关卡下周起 开放逆向通道加速通关入境

（新山综合讯）为解决新山关卡每逢长周末、公共假期及学校假期拥堵不堪的情况，马来西亚柔佛州政府指示从下星期开始，苏丹依斯干达大厦（新山关卡）开放反方向通道，方便行人和乘搭公共交通者通关，加速从新加坡入境的时间。

柔佛州务大臣翁哈菲兹星期五（10月6日）巡视新山关税、移民及检疫设施后，在脸书上宣布这项试行计划。

他说，柔州政府十分关注每逢长周末、公共假期或学校假期时，州内的出入境关卡就会因为有数10万人进出而严重拥堵的问题。

“因此，我特别指示有关单位，在特殊日子开通反方向通道，以舒缓关卡的拥堵情况。反方向通道的试行会从下星期开始，率先在新山关卡展开。”

翁哈菲兹强调，柔州政府一直致力于改善及解决新马陆路关卡的拥堵问题，要让旅客在出入境时有更好的体验。他已经指示移民局、关税局、警察和志愿警卫队等相关单位全力配合，确保新山关卡在试行新措施期间，入境处的运作能保持顺畅和秩序井然。

今年6月2日（星期五）是新加坡的卫塞节公共假期，这个长周末导致新山关卡从6月1日（星期四）傍晚开始就出现超长人龙，有民众甚至申诉通关耗时七小时。翁哈菲兹当时就向关卡管理层提议，在长周末和学校假期开放特别通道疏通人潮，包括考虑为使用人行道和公共交通的入境者开放反方向通道。