曼谷枪击案少年嫌犯 行凶前射击场练枪20多次

（曼谷综合电）泰国警方说，在曼谷购物中心开枪杀人的14岁少年，在行凶前曾到军方射击场练枪20多次。

据泰国《民族报》报道，曼谷首都警察局调查部门主管提拉德星期五（10月6日）证实，嫌犯曾到位于曼谷拍那空（Phra Nakhon）的国土防御射击场练枪。这个射击场仅对会员开放，18岁以下者必须有成年会员陪同。

提拉德说：“嫌犯接受盘问时告诉警员，在进行致命袭击前一天，他练习射击超过20次。”

案发后，社交媒体上流传嫌犯在国土防御射击场练枪的视频。一名消息人士星期五说，管理这个射击场的泰国皇家陆军发现嫌犯不是会员，他可能是跟着一名成人会员进场。

消息人士也透露，警方查看射击场过去10天的闭路电视画面，但没有发现嫌犯。警方已指示射击场职员搜集嫌犯使用场内设施的相关信息。

泰国司法部长他威星期五说，青少年拘留中心依照医生的建议，已安排嫌犯接受精神评估和治疗。他拒绝披露嫌犯的精神状况，称这涉及个人隐私。

嫌犯本月3日下午手持改装的空枪在暹罗百丽宫商场向人开枪，造成两人死亡和五人受伤。警方调查发现他使用的改装空枪和子弹都是从网上购买的。

涉嫌卖子弹给嫌犯 警方再捕三人

《曼谷邮报》报道，警方星期六（7日）再逮捕两男一女，他们涉嫌售卖子弹给嫌犯。一名男子在曼谷一所房屋内被捕，警方同时起获两把手枪和2765发各类子弹。另两名嫌犯在南部班武里府落网，他们被指参与非法弹药销售，男嫌犯称收了钱代人开设银行户头，女嫌犯则说丈夫利用她的银行账号收取他人的转账。

警方星期四（5日）逮捕了三名男子，他们被指向少年枪手供应改装空枪和子弹。查案人员星期六前往刑事法院要求延长这三人的拘留期，直至调查工作完成为止。

少年枪手的父母星期五通过泰国政府发布致歉信，就枪击事件向遇难者、伤者及他们的家属致歉，并承诺将全力配合调查。他们在信中说，儿子目前在关押中，他们作为监护人并未向法庭申请保释。