马国希望新鲜榴梿明年外销中国

（亚罗牙也综合讯）马来西亚正等待中国海关总署批准进口马国的新鲜榴梿，并希望这项申请可在明年马中建交50周年之际获得批准。

马国农业局（监督与管理）副总监诺桑艾维指出，目前马国只获准出口速冻榴梿，包括冷冻带籽的果肉、冷冻去籽的果肉及果泥到中国，而泰国及越南已获准出口榴梿鲜果到中国。

诺桑艾维星期六（10月7日）陪同中国海关总署代表参观马六甲州亚罗牙也的佳富集团榴梿生态园后说，希望在获得中国批准后，马国明年能大幅提高新鲜榴梿的出口量。

她指出，目前泰国是中国最大的榴梿来源国，而马国希望能通过出口榴梿鲜果，开拓中国市场。“中国人喜欢吃榴梿，需求量最高的品种是猫山王，马国正好十分注重这个品种的榴梿，所出口的榴梿当中，猫山王占了将近一半。”

“尽管如此，猫山王在中国还是供不应求。因此，我们会继续与榴梿园主合作，以不同方式把更多的猫山王运到中国，包括出口速冻带壳猫山王。”

诺桑艾维也呼吁榴梿园主为出口新鲜榴梿到中国做好准备。她说，目前马国的榴梿、冷冻榴梿、榴梿制成品和加工品等主要出口到新加坡、中国、香港、韩国、美国及加拿大等六个国家和地区。今年至今，马国出口的冷冻榴梿多达2万6442公吨，预计明年可增至超过2万7000公吨。