前央行行长与80专家联署 吁泰政府取消数码钱包计划

（曼谷综合电）泰国政府拟推行约200亿新元的现金补助政策，但包括泰国前央行行长在内的81名经济专家联署呼吁政府取消这项计划。他们指出，此举可能推高通货膨胀，并伤害泰国长期的财政纪律。

专家们发出的联署声明，使首相社德他迄今推出最宏大的经济计划遭遇越来越大的反对声音。署名的专家中，包括泰国两名前央行行长威拉泰和达里沙。

声明也与泰国现任央行行长社他布（Sethaput Suthiwartnarueput）的看法相呼应。社他布早前曾指政府这笔支出“不合适”。

早前已有报道指社德他和社他布因此事出现分歧。虽然两人星期一（10月2日）共进工作午餐，试图消除负面猜测，但双方隔天的言论显示他们依然有分歧。社德他偏好弱势货币，以支撑出口和旅游业；央行则表明会干预以遏制汇率的极端波动。

泰国央行上星期把基准利率调至2013年以来的新高，作为政府数码钱包计划可能推高通胀的预防性措施。

社德他的为泰党政府为兑现选前承诺，宣布推出数码钱包计划，5600万名超过16岁的公民各可获政府一次性发放1万泰铢（约369新元）的现金补助，用于特定的产品和服务。计划将于明年2月1日启动。

当地政府官员说，数码钱包计划对经济发挥的倍增效应可多达发放金额的四倍，并把经济增长率从今年预计的2.8％推高到明年的5％。

社德他星期六（7日）为计划护航。他说，反对计划的只是少数人，政府会继续落实。