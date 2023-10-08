马国两直辖区及五州空污指数达不健康水平

（吉隆坡／雅加达综合讯）马来西亚出现烟霾的范围持续扩大，除了首都吉隆坡及联邦政府行政中心布城，还有五个州共13个地区的空气污染指数处于不健康水平，这些地区主要集中在中南马。

马国环境局网站每小时更新的空气污染指数管理系统显示，吉隆坡、布城、柔佛、马六甲、森美兰、雪兰莪及彭亨州的多个地区星期天（10月8日）被烟霾笼罩，空气污染指数破100点，达不健康水平。其中，森州汝莱和甲州武吉南眉情况最严重，下午一度达到162点，晚上9时则稍微回落到159点。全马只有三个地区的空气污染指数属于健康水平。

印度尼西亚的林火导致新加坡和马国近日再被烟霾笼罩。尽管印尼环境与林业部长西蒂日前否认有跨境烟霾，并称苏门答腊和加里曼丹的林火已减少，但总统佐科警告，印尼国内林火产生的烟霾可能会进一步扩散，因此下令军警和地方政府立刻采取行动，防止问题加剧。

佐科星期六（7日）在雅加达告诉记者：“有火患就会有烟，而如果有风，烟霾就会被吹到任何地方。我已指示军警必须处理每一个热点，不管多小的热点，都必须即刻受到控制。”

他也说：“在这漫长的旱季，热天气高于正常水平。土地和森林火灾不仅发生在印尼，也发生在美国和加拿大。在这里，我们仍然可以很好地控制林火。”

印尼坚称烟霾未跨境 马国专家以气象证据反驳

不过，印尼环境与林业部坚称没有跨境烟霾。该部的气候变化控制组主任拉克斯米星期六指出，印尼一直使用公开数据，包括总部设于新加坡的亚细安气象中心，以及印尼气象、气候和地球物理局的数据来监测烟霾情况，相关数据都表明，截至星期六，未发现有烟霾从印尼飘到新马一带。

马国专家则反驳说，热点、空气流动和风向记录等证据都显示，马国出现的烟霾与印尼大规模的森林和泥炭地起火脱不了关系。

马国博特拉大学环境健康专家哈丽扎副教授告诉马来报《阳光日报》，有明确证据表明，风将烟霾从印尼苏门答腊吹到马国半岛，以及从印尼加里曼丹吹到马国东部的沙巴和砂拉越。

她说：“每年10月至12月期间，印尼都会有林火引发烟霾，尤其是在苏门答腊。冠病疫情期间，各国落实行动管制时，则没有烟霾问题，这也是其中一个有力的证据。”