马国内政部：黄宗华正协助调查一马弊案

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府证实，当局之前向美国申请引渡的高盛集团前银行家黄宗华，目前已抵达马国协助当局调查一马公司弊案。

内政部长赛夫丁星期一（10月9日）告诉媒体，当局引渡黄宗华是为了追回遭挪用的一马公司资产。他说，目前还不知道黄宗华将在马国逗留多久。“这必须看执法单位的调查进度和结果才能确定。”

警察总长拉扎鲁丁说，警方是首个调查黄宗华的执法单位。

黄宗华2018年11月在马国被捕，马国政府当时同意先将他引渡到美国，美国则同意案件审结后让马国引渡黄宗华。

黄宗华2022年4月8日在美国被定罪，今年3月9日在纽约布鲁克林联邦法庭被判10年徒刑。法庭也批准马国引渡黄宗华，待他返美后才入狱服刑。

根据控状，高盛2012年至2013年为一马公司三次发行债券时，募得65亿美元（约89亿新元）资金。这些资金中的45亿美元通过贿赂和回扣的方式，转移给马国和阿布扎比的政府官员及银行高管。高盛从中赚取6亿美元费用，黄宗华则获得3500万美元回扣。

新加坡金融管理局今年9月5日宣布，永久禁止黄宗华在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。他也被永久禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。

马国2018年除了提控黄宗华，也提控一马公司弊案的关键人物刘特佐。不过刘特佐目前仍逍遥法外。