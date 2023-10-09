马国濒海战舰延迟七年交付 成本涨至32亿新元

马来西亚国会公共账目委员会发布报告指出，国防部采购的五艘濒海战斗舰工期再延误83个月，建造成本更从91亿令吉（约26亿新元）上涨至112亿令吉（约32亿新元）。

公账会星期一（10月9日）向国会下议院提呈的濒海战舰项目进度报告也指出，第一艘战舰的建造工程自2021年12月以来未有任何进展。截至今年6月，第一艘战舰的整体建造仅完成了60.74％。

此外，滨海战舰的详细设计至今也仍未有定案，虽然承包商已完成96％的设计，但只有84％经过设计总监的审核及批准。

公账会副主席黄书琪说，马国皇家海军预料在2029年才能获得全部五艘濒海战舰。“这跟承包商在早前的合约中，承诺会在2022年交付所有战舰有所不同。”

公账会去年8月揭露，马国政府于2011年以91亿2800万令吉建造六艘濒海战舰，并已支付60亿8300万令吉给承包商莫实得海军造船厂。合同规定承包商从2019年4月起交付，但当局至今一艘都没接收。

此前，马国政府已同意将战舰的数量从六艘减至五艘。不过，最新报告指出，由于建造工程一再延误，五艘战舰的成本已上涨约21亿令吉，超出了原本六艘的造价。

这是马来西亚历来数额最庞大的军购弊案，前国防部长、现任副首相阿末扎希也被指涉案。首相安华上台后曾下令对此案展开调查，以揪出幕后主谋。

案件涉及多名高官 安华要彻查或面临限制

政治观察家认为，安华若能透明处理此案，将为他的反贪行动加分。不过，由于案件涉及层面广，安华预料将面对多方面的限制。

马国拉曼大学政治与媒体系讲师刘惟诚告诉《联合早报》，若安华决定彻查此案，时任防长阿末扎希很难脱离干系，并可能牵连其他高官及公务员。“这将导致巫统内部人心惶惶，让政局更添变数。”

刘惟诚也说，目前正值敏感时期，安华即将提呈财政预算案，接下来还会有内阁改组，他在处理此案时相信会更加谨慎。

截至目前，马国当局只提控一名涉案人，即莫实得海军造船厂前董事经理、前海军首长阿末南利。他去年8月被控三项刑事失信罪，但他否认有罪。