马国濒海战舰延迟七年交付 成本涨至32亿新元

萧郡瑜

吉隆坡特派员

更新 /
更新 / 2023年10月10日 9:00 AM
发布 /
发布 / 2023年10月9日 9:36 PM
马来西亚采购的五艘濒海战斗舰目前在霹雳州红土坎的马国皇家海军基地建造，公账会成员曾分别于2021年12月及今年6月前往视察战舰的进度。（取自马国国防部脸书）
马来西亚采购的五艘濒海战斗舰目前在霹雳州红土坎的马国皇家海军基地建造，公账会成员曾分别于2021年12月及今年6月前往视察战舰的进度。（取自马国国防部脸书）

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马来西亚国会公共账目委员会发布报告指出，国防部采购的五艘濒海战斗舰工期再延误83个月，建造成本更从91亿令吉（约26亿新元）上涨至112亿令吉（约32亿新元）。

公账会星期一（10月9日）向国会下议院提呈的濒海战舰项目进度报告也指出，第一艘战舰的建造工程自2021年12月以来未有任何进展。截至今年6月，第一艘战舰的整体建造仅完成了60.74％。

此外，滨海战舰的详细设计至今也仍未有定案，虽然承包商已完成96％的设计，但只有84％经过设计总监的审核及批准。

公账会副主席黄书琪说，马国皇家海军预料在2029年才能获得全部五艘濒海战舰。“这跟承包商在早前的合约中，承诺会在2022年交付所有战舰有所不同。”

公账会去年8月揭露，马国政府于2011年以91亿2800万令吉建造六艘濒海战舰，并已支付60亿8300万令吉给承包商莫实得海军造船厂。合同规定承包商从2019年4月起交付，但当局至今一艘都没接收。

此前，马国政府已同意将战舰的数量从六艘减至五艘。不过，最新报告指出，由于建造工程一再延误，五艘战舰的成本已上涨约21亿令吉，超出了原本六艘的造价。

这是马来西亚历来数额最庞大的军购弊案，前国防部长、现任副首相阿末扎希也被指涉案。首相安华上台后曾下令对此案展开调查，以揪出幕后主谋。

案件涉及多名高官 安华要彻查或面临限制

政治观察家认为，安华若能透明处理此案，将为他的反贪行动加分。不过，由于案件涉及层面广，安华预料将面对多方面的限制。

马国拉曼大学政治与媒体系讲师刘惟诚告诉《联合早报》，若安华决定彻查此案，时任防长阿末扎希很难脱离干系，并可能牵连其他高官及公务员。“这将导致巫统内部人心惶惶，让政局更添变数。”

刘惟诚也说，目前正值敏感时期，安华即将提呈财政预算案，接下来还会有内阁改组，他在处理此案时相信会更加谨慎。

截至目前，马国当局只提控一名涉案人，即莫实得海军造船厂前董事经理、前海军首长阿末南利。他去年8月被控三项刑事失信罪，但他否认有罪。

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