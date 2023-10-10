海水变暖捕蟹难 柬渔民放生螃蟹

（白马市路透电）柬埔寨沿岸海洋温度近年来不断上升，南部海域的螃蟹捕获量随之下降，为了维持螃蟹捕捞的可持续发展，当地渔民开始加入螃蟹放生活动。

柬埔寨南部的白马省（Kep）和贡布省（Kampot）以花蟹闻名，吸引各地游客前去品尝。近几年来，当地花蟹捕获量减少，已逐渐跟不上食客的需求，渔民面临生存压力。专家指出，海水变暖造成了这一问题。

根据美国缅因大学气候变化研究所的数据，2010年以来，柬埔寨沿岸海水温度超过正常水平的情况愈发普遍。持续增长的碳排放也导致海洋中的二氧化碳含量增加，使海水温度升高，酸性增强，碳酸盐浓度降低，而碳酸盐是贝类动物形成外壳所需的化合物。

白马省的渔民翁文（Ung Bun）说，五年前，他一天可以捕到10公斤至20公斤的螃蟹，现在只能捕到四五只。

为了确保螃蟹捕捞能够持续，柬埔寨政府2010年推出螃蟹放生活动。今年，政府开始与非营利组织野生地球联盟（Wild Earth Allies）合作，7月起给参与活动的渔民发放礼品奖励。

翁文准备将有卵的母蟹放生到海里。白马省渔民希望通过螃蟹放生计划，让当地的捕蟹活动可长期持续。（路透社）

一名官员说，当地的渔业管理部门每月向“蟹库”活动参与者支付5万瑞尔（约17新元）的奖金。政府也鼓励参与者在社交媒体上分享自己放生螃蟹的照片和视频，以此赢得更广泛的认可和更高的接受度。

翁文是来自渔民群体的参与者之一。当捕到怀孕的螃蟹时，他选择将螃蟹放生到不太会被其他渔民打捞的水域，或者带回家饲养，直到螃蟹产卵。为免小螃蟹被网住，他和其他参与者还停用了小孔渔网。

不过，参与放生活动也导致翁文能捕到的螃蟹更少。他说：“现在我的生活条件非常困难，因为我们捕不到那么多螃蟹或鱼了。我几乎买不起汽油去捕鱼，也付不起孩子的学费，我和家人之间出现了问题。”

尽管如此，翁文依然对螃蟹放生计划抱有信心。参加活动以来，他已经放生数百只母蟹，还从自己的“蟹库”里放生了数千只小螃蟹。

他说，村民可能会不理解他的工作，“但如果我坚持这样做，让年轻一代看到我所做的一切，他们就能追随我的脚步，这有助于保育螃蟹，让我们以后能收获更多的螃蟹”。