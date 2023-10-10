越南特工利用间谍软件 刺探各地官员和记者

（巴黎法新电）越南特工被指利用一款欧盟制造的间谍软件，刺探世界各地的官员、民间团体和记者。

国际特赦组织星期一（10月9日）在一份报告中，详细描述社交媒体平台X（前称推特）上一个与越南有联系的账户，如何利用名为“Predator”的恶意软件，试图入侵至少27人和23家机构的手机。

账户的下手对象包括海外越南记者、欧盟和美国官员，以及台湾总统蔡英文。

这些袭击于今年2月至6月间展开。报告并未说明是否有目标人物被软件入侵。

Predator的运作方式和以色列NSO公司的间谍软件Pegasus一样，通过控制手机的摄像头和麦克风，使被入侵的手机成为口袋监视器。2021年，NSO集团被揭发利用Pegasus协助各国政府监控5万名手机用户，成了国际丑闻。

Predator由一组与法国和以色列有联系、公司遍布欧洲的企业联盟销售。国际特赦组织与媒体机构和网络安全专家合作，对软件展开调查。

报告称，2020年，越南公安部有人以560万欧元（约809万新元）购买Predator。调查显示“间谍软件袭击的幕后人是越南当局的特工，或代他们行事的人”。

据法国媒体Mediapart报道，埃及、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和巴基斯坦的政府也购买了Predator。

2021年，一名埃及社运人士和一名希腊记者的手机上也发现了这款恶意软件。