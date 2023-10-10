马国总债务逾1万亿令吉 总审计署吁守财政纪律

（吉隆坡综合讯）马来西亚去年的国债同比增加逾一成，总负债已超过1万亿令吉。国家总审计署呼吁政府开源节流和遵守财政纪律。

马国去年的联邦债务达1万零795亿令吉（约3116亿新元），占国内生产总值（GDP）的60.3%，比前年的9798亿1400万令吉增加近998亿令吉，或10.2%。以马国人口3245万人计，这相当于去年每个马国人为国家负债逾3万3000令吉。

由于马国去年底生效的法定债务占GDP比率上限为65%，因此60.3%仍低于法定上限。

马国总审计长旺苏拉雅在星期二（10月10日）发布的《2022年总审计署报告》指出，虽然马国政府去年偿还了1315亿2800万令吉的债务，比前年的1137亿6400万令吉还多，但利息等因素导致马国债务持续增加。

去年补贴比前年增逾三倍 燃油补贴占超过八成

报告指出，马国政府去年提供的各类补贴达554亿4300万令吉，比前年的131亿3400万令吉暴增322.1%。

去年的各类补贴中，燃油补贴占比最大，为451亿8400万令吉或81.5%，比前年暴增350.8%。报告称，这是财政部开销大幅增加的主要原因。

马国政府已表明将在新财政年的政府预算案削减补贴，燃油补贴很可能是被动刀的项目之一。

马国联邦政府去年财政赤字达994亿8200万令吉，占GDP的5.6%。联邦政府去年的各项收入为2957亿6400万令吉，比前年增加26%。

冠病疫情导致联邦政府去年的支出有所增加，达3952亿4600万令吉，比前年增加18.5%。

旺苏拉雅在记者会说，总审计署建议政府加强公共财政纪律，以有效管理支出、提高可持续创收能力，以及持续监督到期债务的还款情况。