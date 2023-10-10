专骗新加坡人入假投资 马国警方逮捕20人团伙

（关丹综合讯）马来西亚彭亨州警方日前在云顶高原地区的一个住宅单位内展开突击行动，成功瓦解一个专门针对新加坡民众的虚假投资计划诈骗团伙，当场逮捕20名嫌犯，其中包括五名外国人。警方没有透露是否有新加坡人涉案。

彭亨州总警长耶哈星期二（10月10日）在彭亨州警察总部召开记者会宣布，彭亨警方9月5日接获情报，并与武吉阿曼警察总部商业罪案调查组和文冬警区总部一起突击上述住宅单位。

他说：“警方在单位内发现20人涉嫌从事虚假投资计划网上诈骗活动，其中15人是马国男子，另外五名是持旅游签证入境马国的外国男子。他们的诈骗目标是新加坡人。”

警方调查显示，这20名嫌犯的年龄介于17岁至31岁，其中一些有诈骗案及毒品案的犯罪记录。他们都已被延长扣留至星期四（12日）以协助调查。

耶哈透露，初步调查显示，团伙于今年8月左右开始干案，他们透过手机约会应用随机寻找目标。“他们与受害者套熟络后，就说服对方参加并不存在的投资计划，要求对方通过他们提供的网页下截线上投资应用，接着再由团伙其他成员接手游说受害者汇款。”

警方在行动中充公了19台笔记本电脑、69部手机、一本护照及一张附带钥匙的门卡。在警方充公的电脑荧幕上，也可看见贴有写着“60w(万)加油”“坚持不懈”“12w努力引流”“努力不要放松”“心沉下来，好好赚钱”的小贴纸。