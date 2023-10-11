新山陆路关卡设施提升 增设77条M-Bike通道

（新山/吉隆坡综合讯）马来西亚中央政府宣布，拨款约1亿6870万令吉（约4865万新元）提升柔佛州内两座陆路关卡的设施，包括增加电单车自动通关通道、建有盖人行道，以及翻新和增建新马第二通道关卡设施，以改善关卡拥堵情况。

马国政府也将为在各个国门，包括柔佛关卡及吉隆坡国际机场，工作的所有移民局官员提供奖掖，希望有助于解决人手不足导致通关缓慢的问题。

马国副首相法迪拉星期三（10月11日）主持“新柔长堤防拥堵特别委员会”视频会议时指出，会议通过的新措施包括增建77条电单车自动通关（M-Bike）通道，其中，新山关卡增建44条，新马第二通道关卡增加33条，涉及费用达6170万9380令吉。

他说：“政府会将拨款中的约1亿零699万2320令吉，用在苏丹阿布峇卡大厦（新马第二通道关卡）大厅合并、提升及新项目的工程。至于在柔佛长堤兴建有盖人行道的建议，委员会还要进一步探讨细节，因此，这个项目的费用仍在估算中。”

法迪拉提到，2022年4月新马边境重开后，去年全年的通关人数约为7100万人次，而今年截至9月，新山两座陆路关卡的通关人数已达9800万人次，预计今年底这个数字会上升至1亿3600万人次，回到2019年冠病疫情前的水平。

他说：“我们预计通关人次每年将增长15%。到了2025年，将高达1亿5700万人次。”

他指出，为解决柔佛关卡拥堵问题，中央政府已召开多次会议讨论并通过21项改善措施，其中的15项或71%已落实，其余的在执行中。预计，到2025年2月能全面落实。

法迪拉今年3月曾说，政府已拨出1亿9000万令吉资金，推动新柔长堤拥堵问题短期、中期和长期解决方案，其中包括提升各项设施，而这些项目当时已完成60%。

新柔长堤防拥堵特别委员会星期三召开会议前，内政部长赛夫丁、工程部长亚历山大，以及柔佛州务大臣翁哈菲兹等人先于当天早上6时30分到新山关卡视察过境大厅、巴士等候区及汽车和电单车通道的出入境情况。

翁哈菲兹在会议结束后召开记者会说，开放苏丹依斯干达大厦（新山关卡）反方向通道的计划星期三开始试行，初步效果不错。州政府接下来将研究在新马第二通道这么做的可行性，以及让公共巴士以外的交通工具也使用反方向通道。

翁哈菲兹上个星期五宣布，为解决新山关卡每逢长周末、公共假期及学校假期拥堵不堪的情况，柔佛州政府指示从这个星期开始试行开放新山关卡反方向通道的计划，这项试行计划如果成功及正式落实，当局往后将在长周末和学校假期等特殊日子，开放部分出境通道作为入境通道，让行人和乘搭公共交通的入境者使用。