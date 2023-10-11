泰政府考虑调整现金补助计划 不向富人派发补助金

（曼谷综合讯）泰国政府考虑调整饱受经济师批评的数码钱包现金补助计划，不向富人派发每人1万泰铢的补助金。

《曼谷邮报》报道，财政部副部长朱拉汶星期二（10月10日）说，负责计划的指导委员会将在下周开会时探讨这项调整。

朱拉汶坚称，如果要在明年振兴经济，就必须推行数码钱包计划。计划若如预期发挥成效，泰国明年预计能取得5％的经济增长。

他也说，政府仔细聆听各方表达的关切，但很多人仍盼着计划落实，因此政府不会打退堂鼓。计划即使不包括生活条件较好的人，也仍会针对弱势和低收入群体提供援助。

推出现金补助计划是最大执政党为泰党的竞选承诺。根据计划，5600万名超过16岁的公民各可获政府一次性发放1万泰铢（约374新元），总值约5600亿泰铢。

泰国政府希望借此刺激经济循环，产生倍增效应，提高政府税收。

计划预计明年2月推出。不过连日来已有超过120名学者、经济师，甚至是两名泰国央行前行长表示反对，他们指计划费用太高，也对政府要如何拨款存疑。

对此，朱拉汶重申，政府有足够财政资源推行计划。他拒绝透露更多细节，只说预算署考虑削减一些政府项目的预算，把资金用在数码钱包计划上。

市场担忧社德他政府得通过举债来为振兴配套注资，并因此从泰国撤资。彭博社报道，自今年9月至今，投资者已从泰国债券市场撤资约15亿美元（约20.4亿新元）。

泰国债券市场协会会长颂金说，在政府不进一步说明如何为支出项目筹资之前，国际投资者短期内不太可能回到泰国。

彭博社访问的经济师警惕，泰国经济可能进一步走软，但泰国央行对长远的经济复苏仍有信心。

泰国央行官员普里猜星期三（11日）在一场座谈会上指出，旅游业复苏缓慢和出口需求减弱虽然拖慢了整体的经济增长，但在内需带动下，经济正如预期复苏。

据《曼谷邮报》报道，泰国央行9月27日的货币政策会议记录显示，泰国财政情况紧缩，但仍能为经济复苏提供支持。货币政策委员会认为，泰国明年的经济增长和通货膨胀都会加速。