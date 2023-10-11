亚细安起草人工智能管制 减少企业合规负担更亲商

（新加坡／斯德哥尔摩路透电）亚细安在人工智能监管上将更为亲商，有别于欧盟倡议、根据严格框架在全球采取统一规则的方针。

亚细安目前正在起草人工智能道德与治理指导文件，并将草案发给了包括Meta、国际商业机器公司（IBM）和谷歌等科技公司收集反馈。

根据路透社所看到的草案，亚细安吁请科技公司将各国的文化差异纳入考量，在风险分类上也不要设定“不可接受”的级别。企业也应设立人工智能风险评估架构和人工智能治理培训，但相关细节可由企业和各地监管单位决定。

亚细安也敦促各个政府通过科研基金为企业提供帮助。亚细安国家也会设立数码部长工作组商讨人工智能实施事宜。

这份草案预计明年1月底在亚细安数码部长会议上拟定，亚细安也会定期检讨指导文件。草案用意是为国内管理条例提供指导，各成员国可自行决定是否采用。

受访的科技公司主管说，亚细安相对而言“不插手”的做法更亲商，减少了企业在合规方面的负担，也提供更多创新空间。

人工智能发展迅速，对民权和安保等方面的影响在欧盟地区引发担忧，促使欧盟在人工智能法案中加入风险管控和执法等内容。

欧盟官员今年较早时候出访亚洲，试图说服各国政府采用和欧盟一样的人工智能规则，包括规定科技公司披露受版权保护及人工智能生成的内容。

来自三个亚细安国家的高级官员说，他们看好人工智能在东南亚的潜能，也认为欧盟未全面了解人工智能的利弊就推行管制，操之过急。其中一名官员说，亚细安讲求创新，指导文件形同为更安全地使用人工智能设置防护栏。